MAUS-TRATOS

Homem é preso suspeito de matar cachorro a pauladas em Divinópolis (MG)

Câmeras de segurança mostraram suspeito no local do crime; homem de 49 anos alegou que o animal já estava morto quando ele chegou

AP
Alice Pimenta*
10/03/2026 12:47

Homem é preso por matar cachorro em Divinópolis (MG) nessa segunda-feira (9/3)
Homem é preso por matar cachorro em Divinópolis (MG) nessa segunda-feira (9/3)

Um homem de 49 anos foi preso em Divinópolis (MG), na região Oeste do estado, nessa segunda-feira (9/3), suspeito de matar um cachorro a pauladas no Bairro Manoel Valinhas. O crime ocorreu na Rua Cruzeiro, por volta das 10h. 

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada por testemunhas que teriam visto o homem golpear o cachorro até a morte em campo de futebol próximo a uma ponte que dá acesso ao bairro. Ainda segundo as testemunhas, o homem moveu o corpo do cachorro de lugar depois de agredir o animal.

Ao lado do cachorro já morto, a polícia encontrou um homem cuja descrição batia com a que foi dada pelas testemunhas. 

Ao ser questionado pelos policiais, o suspeito disse que estava indo do Centro da cidade em direção ao Manoel Valinhas pela ponte, quando viu o animal, já sem vida, perto do campo de futebol. Ele ainda afirmou que moveu o corpo do cachorro até a calçada para tirá-lo de perto do campo.

A Polícia Militar afirmou ter conseguido acesso a câmeras de segurança, próximas ao local do crime. Não é possível ver o homem agredindo o cachorro nas imagens, mas elas mostram que o suspeito estava no campo de futebol desde o início da manhã, diferentemente do que relatou aos policiais. 

O homem foi preso e levado a uma delegacia de Polícia Civil, onde foi ouvido em depoimento à 2ª Central Estadual do Plantão Digital e, em seguida, liberado. Ainda segundo a corporação, os fatos estão sendo apurados.

O Crevisa (Centro de Referência de Vigilância em Saúde Ambiental de Divinópolis) foi chamado para recolher o corpo do cão.

