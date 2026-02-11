Tecnologia amplia apoio a ONGs e fortalece a causa pet em BH

O Brasil convive com um desafio estrutural quando o assunto é proteção de cães e gatos abandonados. Estimativas de entidades do setor indicam que o país soma dezenas de milhões de pets vivendo nas ruas ou em abrigos superlotados, cenário que impõe uma rotina de sobrecarga financeira às organizações de proteção. Dependentes, em grande parte, de doações pontuais e trabalho voluntário, essas instituições enfrentam dificuldades para manter cuidados básicos, como alimentação, tratamentos veterinários e ações de adoção responsável.



Nesse contexto, iniciativas que unem tecnologia e engajamento social ganham relevância estratégica. É o caso do ILY.pet, plataforma digital criada para aproximar ONGs, doadores e pessoas interessadas em apoiar a causa pet. A solução permite que organizações cadastrem cães e gatos para adoção, criem campanhas de arrecadação e recebam contribuições recorrentes por meio do apadrinhamento.



Tecnologia como aliada da sustentabilidade das ONGs



A proposta da plataforma é simplificar a captação de recursos e ampliar a visibilidade do trabalho realizado por protetores e instituições espalhadas pelo país. Ao centralizar informações em um ambiente digital seguro e transparente, o ILY.pet busca resolver um dos principais gargalos do terceiro setor: a imprevisibilidade financeira.



Com o sistema de apadrinhamento mensal, as ONGs passam a contar com uma fonte de renda contínua, fundamental para o planejamento de médio e longo prazo. Esse modelo garante maior estabilidade para despesas fixas, como ração, medicamentos, consultas veterinárias e manutenção dos espaços de acolhimento.



Além disso, cada instituição pode apresentar histórias de resgate, atualizações de tratamentos e resultados das campanhas, fortalecendo o vínculo emocional com os apoiadores. Pesquisas sobre filantropia digital indicam que a transparência e a percepção clara do impacto da doação aumentam significativamente o engajamento e a fidelização de doadores.



Visibilidade que conecta histórias e pessoas



Outro diferencial da plataforma está na forma como as histórias são contadas. Ao humanizar os dados, a tecnologia se torna uma ponte entre quem precisa de ajuda e quem deseja contribuir. Fotos, relatos e informações detalhadas ajudam a transformar números em vidas acompanhadas de perto.



Segundo o idealiazador da plataforma, Tiago Braga, a ideia é fortalecer todo o ecossistema de proteção. “Existem milhares de ONGs fazendo um trabalho essencial, mas muitas não conseguem manter uma base estável de doadores. A tecnologia entra como ferramenta para ampliar alcance, dar visibilidade e criar relações de apoio contínuo. Quando a ajuda se torna recorrente, o impacto é muito maior”, afirma.



O cadastro de organizações é gratuito e, após aprovação, a ONG já pode divulgar pets para adoção, estruturar campanhas específicas e ativar programas de apadrinhamento diretamente na plataforma.



Aniversário solidário transforma celebrações em impacto social



Além do apoio institucional, o ILY.pet aposta no engajamento individual como força de mobilização. Uma das funcionalidades é o chamado “Aniversário solidário”, que permite que qualquer pessoa crie campanhas de arrecadação em datas especiais, como aniversários, casamentos ou eventos pessoais para as ONGs cadastradas.



A lógica é simples: em vez de presentes, o anfitrião convida amigos e familiares a contribuírem com uma causa ou com um pet específico. Todo o processo ocorre online, com doações seguras e acompanhamento em tempo real da arrecadação.



A prática acompanha uma tendência crescente nas redes sociais, em que celebrações pessoais passam a ter também um propósito coletivo. Campanhas pessoais costumam apresentar alto potencial de engajamento, justamente por partirem de relações próximas e de confiança, tornando a doação mais significativa. Os valores arrecadados caem diretamente em uma conta cadastrada pela ONG, que utiliza os recursos para custear cuidados, tratamentos e ações de adoção responsável.



Funcionalidade permite substituir presentes por doações, transformando aniversários em campanhas de apoio a ONGs Divulgação

Em um cenário em que a causa pet depende cada vez mais de inovação, iniciativas como o ILY.pet mostram como a tecnologia pode fortalecer redes solidárias, ampliar o alcance das organizações e transformar pequenos gestos em apoio contínuo, essencial para garantir dignidade e cuidado a milhares de cães e gatos resgatados em todo o país.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais informações:Ily.pet

