Como cuidar do seu pet em dias de chuva forte e com trovoadas?

A chegada de chuvas fortes e trovoadas, como as que atingem diversas regiões do país neste mês, representa um desafio para muitos tutores de cães e gatos. O barulho intenso e as luzes podem desencadear crises de estresse e ansiedade nos animais, mas algumas medidas simples adotadas em casa ajudam a garantir a segurança e o bem-estar deles.

O medo não vem apenas dos trovões. Cães e gatos são sensíveis às mudanças na pressão atmosférica que antecedem as tempestades. Os clarões dos relâmpagos e os ruídos repentinos e altos completam o cenário que os deixa assustados e vulneráveis, ativando seus instintos de autopreservação.

Como criar um ambiente seguro

Transformar a casa em um porto seguro é o primeiro passo para acalmar o animal. A ideia é criar um espaço onde ele se sinta protegido do que acontece do lado de fora. Para isso, algumas ações são eficazes e fáceis de aplicar no dia a dia.

Prepare um refúgio: crie um espaço seguro, como uma "toca", onde o animal possa se esconder. Pode ser a caixa de transporte coberta, um canto do armário ou um local sob a cama com cobertores que tenham o cheiro dele.

Abafe os sons externos: feche janelas e portas para diminuir o barulho. Ligar a televisão ou colocar uma música calma em volume moderado ajuda a mascarar o som da tempestade.

Controle a luminosidade: mantenha as cortinas ou persianas fechadas para evitar que os clarões dos relâmpagos assustem ainda mais o pet.

Ofereça distrações: brinquedos interativos, especialmente aqueles com petiscos dentro, podem desviar a atenção do animal do temporal.

O que não fazer durante a tempestade

A reação do tutor influencia diretamente o comportamento do animal. Atitudes que parecem de conforto podem, na verdade, reforçar o medo. Por isso, é importante saber como agir para não piorar a situação de estresse.

Evite punições: nunca brigue ou repreenda o animal por sentir medo. Isso apenas intensifica a ansiedade e a sensação de insegurança.

Não force o contato: se o pet se escondeu, respeite seu espaço. Forçá-lo a sair do refúgio pode aumentar o pânico.

Aja com naturalidade: tente manter sua rotina normal. O excesso de carinho ou preocupação pode sinalizar ao animal que há, de fato, um perigo real.

Quando procurar ajuda profissional

Se o medo do seu pet for extremo, a ponto de causar tremores intensos, salivação excessiva ou comportamento destrutivo, é importante procurar ajuda. Um médico-veterinário ou um especialista em comportamento animal pode avaliar o caso e indicar terapias, como o uso de feromônios sintéticos, ou até mesmo medicamentos para controlar a ansiedade severa.

É fundamental manter os animais dentro de casa durante o temporal para evitar fugas em momentos de pânico. Verifique se portões e janelas estão bem fechados. Certifique-se também de que o pet está com a coleira e a placa de identificação, uma medida de segurança caso ele consiga escapar.

