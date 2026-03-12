BH: policial civil é detido após fugir de abordagem da PMMG

Um policial civil foi detido após fugir de uma abordagem da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na tarde desta quarta-feira (11/3). De acordo com a Polícia Civil (PCMG), o homem foi ouvido por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital, assinou Termo Circunstanciado de Ocorrência por direção perigosa e foi liberado.

Conforme boletim de ocorrência, a PMMG estava fazendo patrulha na Avenida Afonso Pena, na Região Centro-Sul de BH, quando um veículo modelo BYD King passou buzinando e o condutor gritando. A guarnição foi atrás do carro e realizou a abordagem.

Quando o veículo parou, militares bateram no vidro para chamar a atenção do motorista, que, segundo o boletim de ocorrência, questionou: “Por que eu vou parar o veículo?”. Os militares responderam que se tratava de uma abordagem policial.

Em seguida, o semáforo ficou verde, o motorista fez uma manobra brusca e fugiu em alta velocidade, segundo o registro policial. Durante a perseguição, o policial civil dirigiu de forma perigosa, desrespeitando o semáforo e a sinalização de trânsito. Conforme o boletim de ocorrência, na Rua Rio Grande do Norte, o homem precisou parar no sinal fechado devido ao trânsito, momento em que foi abordado novamente.

Os militares pediram que o homem descesse, mas ele respondeu que não o faria. Ele acabou sendo preso por desobediência. De acordo com o registro da PMMG, o policial apresentava “comportamento agitado, nervoso e descontrolado”. Diante disso, os militares teriam informado que seria necessário o uso de algemas. Segundo o boletim de ocorrência, o policial civil disse que o militar “só conseguiria algemar ele se quebrasse o braço dele”.

A PMMG precisou solicitar reforços. Em determinado momento, foi oferecido teste do bafômetro ao policial, que recusou e disse ter “consumido uma taça de vinho um pouco mais cedo”, segundo o boletim de ocorrência. Em outro momento, o homem também teria informado aos militares que era policial civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Estado de Minas procurou a PCMG para confirmar os fatos e solicitar um posicionamento. Em nota, a corporação afirmou: “Sobre os fatos registrados ontem (11/3), no bairro Funcionários, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que o policial foi ouvido por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital, onde foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência pela Direção Perigosa (art. 311 da Lei 9.503/97). Após assinatura do Termo, ele foi liberado.” O cargo ocupado pelo homem não foi informado.