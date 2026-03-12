Detran-MG faz leilão de veículos usados com lance inicial de R$ 150

Carros, motos, caminhonetes e até um caminhão estarão disponíveis no primeiro leilão de veículos com restrições judiciais já realizado em Minas Gerais. Ao todo, 93 vão estar à disposição para compra entre esta quinta (12/3) e sexta-feira (13/3).

Os lances iniciais variam de R$ 150 a R$ 75 mil. O evento faz parte do programa Pátio Zerado, criado para reduzir o acúmulo de automóveis apreendidos nos depósitos do estado.

Os veículos estavam ligados a processos judiciais e tinham impedimentos que impediam sua venda. A liberação foi possível depois de um acordo entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MG).

Para ver os veículos é necessário se cadastrar no leilão através do site do Detran-MG. Depois do cadastro escolha o leilão desejado, nesse caso, o de Belo Horizonte. Em seguida você terá acesso a foto, modelo e valor de cada um. Site do Detran-MG

A parceria foi assinada em novembro do ano passado pelo governador Romeu Zema e pelo presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Corrêa Junior. O objetivo é permitir que esses bens tenham um destino adequado, evitando que fiquem parados por anos. Os veículos estavam no pátio Bem Guardado, na região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Modelos e valores

A lista inclui motocicletas, carros de passeio, utilitários e veículos de carga. Entre os modelos disponíveis estão Honda CG 160 Fan (2020) com lance inicial de cerca de R$ 2,4 mil, Fiat Uno Attractive 2016 com valor mínimo de R$ 10 mil, além de carros como Volkswagen Gol, Ford Fiesta, Renault Sandero, Honda Civic e Kia Sportage.

Também há veículos mais antigos, como um Fiat Tempra 1993, com lance inicial de R$ 900. O lote de maior valor é um caminhão Volvo VM 270 6x2R, ano 2012, que começa com avaliação de R$ 75 mil.

Já os valores mais baixos aparecem entre as sucatas. O lote mais barato é uma Yamaha YBR 125, avaliada inicialmente em R$ 150.

Quem pode participar

O leilão é totalmente on-line e qualquer pessoa pode participar, desde que esteja cadastrada para comprar veículos em leilões do Detran-MG.

Os lances são feitos pela internet, por meio da plataforma do leiloeiro responsável. Como ocorre nesse tipo de pregão, os valores finais podem ultrapassar o lance mínimo, tudo depende da disputa entre os participantes.

Já os veículos classificados como sucata têm regras diferentes. Eles só podem ser arrematados por empresas de desmanche credenciadas, que utilizam os automóveis para desmontagem, reciclagem e venda de peças.

Pátio Zerado

A iniciativa faz parte do Projeto Pátio Zerado, que busca melhorar a gestão de veículos apreendidos ou retidos no estado. Entre os objetivos estão reduzir a superlotação dos depósitos, evitar a deterioração dos bens e diminuir os custos de armazenamento.

Segundo o governo estadual, o acordo entre o Judiciário e o Executivo está criando uma nova forma de lidar com veículos que antes permaneciam parados por causa de restrições judiciais, o que pode ajudar a diminuir o volume acumulado nos pátios em todo o estado.