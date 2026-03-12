MP denuncia caminhoneiros por homicídio após ultrapassagem em ponte

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ofereceu denúncia contra dois motoristas suspeitos de serem responsáveis pela morte de Waldomiro de Oliveira Silva. O veículo de Silva caiu de ponte no Triângulo Mineiro. A dupla é denunciada por prática de homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

No dia 1° de julho de 2025, os dois caminhoneiros realizaram uma manobra de ultrapassagem indevida na ponte que faz divisa entre Conceição das Alagoas/MG e Miguelópolis/SP.

A denúncia declara que eles assumiram conscientemente o risco de produzir resultado fatal e que trafegavam sem autorização regular, em veículo de grande porte. Também se locomoviam acima dos limites permitidos na via.

A manobra resultou na morte de um motorista, após a queda do veículo no rio. Eles também foram denunciados pela tentativa de homicídio de outro condutor, que também se chocou com os caminhões, mas sobreviveu.

Doze dias depois do ocorrido, o veículo de Waldomiro, que estava submerso, foi retirado do leito do Rio Grande sem autorização dos proprietários ou dos órgãos competentes. A remoção interferiu no levantamento fotográfico, no exame pericial e na reconstrução técnica da dinâmica do acidente.

A alteração, que prejudica o resultado final do processo, foi considerada fraude processual e resultou na denúncia de um vereador de Conceição das Alagoas e dois empresários. O Ministério Público ainda não confirmou se há envolvimento entre os caminhoneiros e os três denunciados por fraude.

Se a denúncia for recebida, os caminhoneiros poderão ser submetidos a júri popular. Estarão sujeitos à pena de até 30 anos de prisão. Os envolvidos na fraude também podem responder criminalmente, podendo receber pena de quatro anos de reclusão.

