Assine
overlay
Início Gerais
DENÚNCIA

MP denuncia caminhoneiros por homicídio após ultrapassagem em ponte

Acidente em ponte sobre o Rio Grande deixou um morto, em Conceição do Alagoas, teve seu local adulterado depois de 12 dias

Publicidade
Carregando...
PN
Pedro Naves*
PN
Pedro Naves*
Repórter
12/03/2026 10:55

compartilhe

SIGA
x
Um dos problemas citados é o excesso de peso no transporte de cargas, com alguns caminhões trafegando com toneladas acima do limite permitido.
Um dos problemas citados é o excesso de peso no transporte de cargas, com alguns caminhões trafegando com toneladas acima do limite permitido. crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ofereceu denúncia contra dois motoristas suspeitos de serem responsáveis pela morte de Waldomiro de Oliveira Silva. O veículo de Silva caiu de ponte no Triângulo Mineiro. A dupla é denunciada por prática de homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No dia 1° de julho de 2025, os dois caminhoneiros realizaram uma manobra de ultrapassagem indevida na ponte que faz divisa entre Conceição das Alagoas/MG e Miguelópolis/SP.

A denúncia declara que eles assumiram conscientemente o risco de produzir resultado fatal e que trafegavam sem autorização regular, em veículo de grande porte. Também se locomoviam acima dos limites permitidos na via. 

Leia Mais

A manobra resultou na morte de um motorista, após a queda do veículo no rio. Eles também foram denunciados pela tentativa de homicídio de outro condutor, que também se chocou com os caminhões, mas sobreviveu.

Doze dias depois do ocorrido, o veículo de Waldomiro, que estava submerso, foi retirado do leito do Rio Grande sem autorização dos proprietários ou dos órgãos competentes. A remoção interferiu  no levantamento fotográfico, no exame pericial e na reconstrução técnica da dinâmica do acidente. 

A alteração, que prejudica o resultado final do processo, foi considerada fraude processual e resultou na denúncia de um vereador de Conceição das Alagoas e dois empresários. O Ministério Público ainda não confirmou se há envolvimento entre os caminhoneiros e os três denunciados por fraude.

Se a denúncia for recebida, os caminhoneiros poderão ser submetidos a júri popular. Estarão sujeitos à pena de até 30 anos de prisão. Os envolvidos na fraude também podem responder criminalmente, podendo receber pena de quatro anos de reclusão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

Tópicos relacionados:

acidente caminhoneiros fraude-processual ponte triangulomineiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay