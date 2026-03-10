Operação cumpre mandados contra quadrilha de furto de veículos no Triângulo

Uma quadrilha especializada em furtos de veículos foi alvo de uma operação conjunta do Ministério Público do estado de Minas Gerais e da Polícia Militar nesta terça-feira (10/3) no Triângulo Mineiro. Batizada de Operação Titan, a ação cumpriu 45 mandados judiciais, sendo 23 de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão, nas cidades de Uberlândia e Monte Carmelo.

Até o momento, 21 pessoas foram presas. Durante as diligências, também foram apreendidos telefones celulares, uma arma de fogo, munições, dinheiro, drogas e veículos com registro de furto.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso tinha base em Monte Carmelo e atuava diretamente na subtração de veículos em Uberlândia. Depois de furtados, os carros eram clonados e anunciados para venda como os chamados “carros finan”, termo usado no mercado ilegal para indicar veículos supostamente financiados e com parcelas em atraso.

Já as motocicletas furtadas passavam por adulteração de sinais identificadores e eram vendidas como se tivessem sido adquiridas em leilões do Detran de Minas Gerais.

Segundo os investigadores, entre maio de 2023 e junho de 2025 o grupo teria cometido ao menos 43 crimes de receptação qualificada e outros 43 de adulteração de identificação de veículos. As apurações também apontam a produção de 32 notas falsas de arrematação, utilizadas para dar aparência de legalidade às vendas.

A operação foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) da região de Patos de Minas, com apoio do Gaeco de Uberlândia e da Polícia Militar. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema