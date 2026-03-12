BH: suspeitos de furtar veículos são presos e 6 carros são recuperados

Dois homens, de 21 e 22 anos, foram presos suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em furto e adulteração de veículos em Belo Horizonte. Na operação, realizada nesta quinta-feira (12/3), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recuperou seis carros.

De acordo com o tenente Gonzaga, do Batalhão de Choque, os suspeitos tentaram subornar a guarnição na abordagem, o que também foi registrado na prisão em flagrante.

Segundo o militar, os suspeitos foram encontrados dentro de um carro, que depois foi confirmado que era furtado e havia sido adulterado no Bairro Betânia, região Oeste de BH. Dentro do automóvel, os militares encontraram uma pistola 9 mm, oito munições e ferramentas comumente utilizadas no furto de veículos, como centralinas.

Os autores tentaram subornar a guarnição com R$ 14 mil, segundo o tenente Gonzaga. Também na abordagem, a PMMG questionou a dupla sobre o furto de uma caminhonete Fiat Strada nessa quarta-feira (11/3), pelo qual os dois eram suspeitos. Eles confirmaram a autoria do crime e informaram os policiais sobre a localização do veículo.

Os suspeitos também repassaram aos policiais o endereço de onde eles guardavam automóveis furtados. Os militares foram até o local, no Bairro Diamante, na região do Barreiro, e encontraram seis veículos.

Ainda conforme o tenente Gonzaga, os dois suspeitos tinham passagens por crimes contra o patrimônio. O homem de 22 anos também tem passagem por tráfico de drogas. Segundo o militar, a dupla costumava praticar os crimes em bairros das regiões Oeste e Centro-Sul de BH, como Buritis, Luxemburgo e Belvedere.