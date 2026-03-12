Montes Claros: Caminhão carregado de óleo vegetal tomba e carga atinge rio

Um caminhão que transportava cerca de 34 mil litros de óleo vegetal tombou na Avenida Sidney Chaves, entre os bairros Alice Maia e Edgar Pereira, em Montes Claros, no Norte de Minas, nesta quinta-feira (11/3).

A carga de óleo vegetal vinda de Alto Araguaia (MT) seria descarregada na usina de biodiesel da Petrobras no Distrito Industrial de Montes Claros, Norte de Minas.

Por causa do acidente, a passagem de veículos foi interrompida na via de acesso ao Distrito Industrial da cidade. O trânsito continuou interrompido no local na tarde desta quinta-feira (12/3). Os motoristas estão sendo orientados pela Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Segurança no Trânsito de Montes Claros (MCTrans).

Caminhão transportava cerca de 34 mil litros de óleo vegetal Divulgação/Bombeiros

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção do veículo ao tentar desviar de uma motocicleta. Antes de tombar, o caminhão também bateu em um poste de luz, que foi danificado.

O motorista do caminhão, de 34 anos, sofreu traumatismo cranioencefálico leve. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e encaminhado para a Santa Casa de Montes Claros.

De acordo com o 7º Batalhão de Bombeiro Militar de Montes Claros (7º BBM), foi constatado que parte do produto atingiu o leito do Rio Vieira, “não sabendo a quantidade exata, exigindo a adoção de medidas emergenciais de contenção para minimizar os impactos ambientais”, informou.

Próximo ao local do tombamento, “os bombeiros, em conjunto com a prefeitura municipal, realizaram a construção de um dique de contenção, com o objetivo de impedir a ampliação da área atingida e reduzir possíveis danos ao meio ambiente”, afirma o órgão.

Órgãos ambientais, entre eles, o Núcleo de Emergências Ambientais de Minas Gerais (NEA) e a Secretaria Municipal de Ambiente, Bem-estar animal e Sustentabilidade (Semma) foram acionados para o monitoramento da situação e das medidas adotadas.

O Corpo de Bombeiros disse que a empresa responsável pelo transporte da carga também foi notificada e iniciou ações emergenciais no local, como a aplicação de serragem na pista para absorção do óleo e o recolhimento do material contaminado para destinação adequada dos resíduos.