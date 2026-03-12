Assine
overlay
Início Gerais
RISCO AMBIENTAL

Montes Claros: Caminhão carregado de óleo vegetal tomba e carga atinge rio

Veículo saiu do Mato Grosso e iria ser descarregado em uma usina de biodiesel da Petrobras. Órgãos ambientais monitoram a situação

Publicidade
Carregando...
LR
Luiz Ribeiro
LR
Luiz Ribeiro
Repórter
12/03/2026 16:24

compartilhe

SIGA
x
Óleo vegetal que vazou de caminhao que tombou foi parar dentro do canal do Rio Vieiras em Montes Claros
Óleo vegetal que vazou de caminhao que tombou foi parar dentro do canal do Rio Vieiras em Montes Claros crédito: Corpo de Bombeiros

Um caminhão que transportava cerca de 34 mil litros de óleo vegetal tombou na Avenida Sidney Chaves, entre os bairros Alice Maia e Edgar Pereira, em Montes Claros, no Norte de Minas, nesta quinta-feira (11/3).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A carga de óleo vegetal vinda de Alto Araguaia (MT) seria descarregada na usina de biodiesel da Petrobras no Distrito Industrial de Montes Claros, Norte de Minas.

Por causa do acidente, a passagem de veículos foi interrompida na via de acesso ao Distrito Industrial da cidade. O trânsito continuou interrompido no local na tarde desta quinta-feira (12/3). Os motoristas estão sendo orientados pela Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Segurança no Trânsito de Montes Claros (MCTrans).

Caminhão que transportava cerca de 34 mil litros de óleo vegetal
Caminhão transportava cerca de 34 mil litros de óleo vegetal Divulgação/Bombeiros

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção do veículo ao tentar desviar de uma motocicleta. Antes de tombar, o caminhão também bateu em um poste de luz, que foi danificado. 

O motorista do caminhão, de 34 anos, sofreu traumatismo cranioencefálico leve. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e encaminhado para a Santa Casa de Montes Claros.

De acordo com o 7º Batalhão de Bombeiro Militar de Montes Claros (7º BBM), foi constatado que parte do produto atingiu o leito do Rio Vieira, “não sabendo a quantidade exata, exigindo a adoção de medidas emergenciais de contenção para minimizar os impactos ambientais”, informou.

Próximo ao local do tombamento, “os bombeiros, em conjunto com a prefeitura municipal, realizaram a construção de um dique de contenção, com o objetivo de impedir a ampliação da área atingida e reduzir possíveis danos ao meio ambiente”, afirma o órgão.

Órgãos ambientais, entre eles, o Núcleo de Emergências Ambientais de Minas Gerais (NEA) e a Secretaria Municipal de Ambiente, Bem-estar animal e Sustentabilidade (Semma) foram acionados para o monitoramento da situação e das medidas adotadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Corpo de Bombeiros disse que a empresa responsável pelo transporte da carga também foi notificada e iniciou ações emergenciais no local, como a aplicação de serragem na pista para absorção do óleo e o recolhimento do material contaminado para destinação adequada dos resíduos.

Tópicos relacionados:

acidente caminhao tomba tombamento transito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay