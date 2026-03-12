Motociclista é preso com 1 kg de maconha e mais de R$ 9 mil em MG
Suspeito foi abordado durante operação de trânsito no interior do estado
Um motociclista foi preso em flagrante por tráfico de drogas nessa quarta-feira (11/3), em São Sebastião do Maranhão (MG), no Vale do Rio Doce. Com ele, a Polícia Militar apreendeu cerca de um quilo de maconha e mais de R$ 9 mil em dinheiro.
Segundo a PM, a prisão ocorreu durante uma operação de fiscalização de trânsito. Os militares abordaram um motociclista que apresentou comportamento suspeito ao perceber a presença da equipe policial.
Durante a busca pessoal, foram encontrados invólucros contendo substância semelhante à maconha. Ao todo, os policiais apreenderam aproximadamente um quilo da droga, R$ 2.576 em dinheiro, dois celulares, um canivete e a motocicleta usada pelo suspeito.
Em seguida, os militares foram até a residência do homem, onde localizaram mais R$ 6.760 em dinheiro. No total, foram apreendidos R$ 9.336 em espécie, além da droga e dos aparelhos celulares.
O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado, juntamente com os materiais apreendidos, para a Delegacia de Polícia Civil.