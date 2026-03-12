MG: homem é preso com quase mil papelotes de cocaína na casa dos pais

Um homem de 36 anos foi preso nessa quarta-feira (11/3) por tráfico de drogas ao guardar quase mil papelotes de cocaína na casa dos pais no Bairro Jardim Pérola, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares realizavam uma operação de batida policial quando receberam informações de que um motociclista em uma Honda CG Titan vermelha fugiu de uma equipe policial e seguido em direção ao bairro. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o veículo com as mesmas características e realizaram a abordagem.

Na busca pessoal, os militares encontraram nove papelotes de substância semelhante à cocaína no bolso do suspeito, além de um telefone celular preso à cintura. O homem afirmou ser usuário de drogas e disse que estava indo para um bar após sair de casa com o material.

Diante da suspeita, os policiais foram até a residência do suspeito, na rua Chile, também no bairro Jardim Pérola. Com autorização dos pais do homem, a equipe entrou no quarto dele e encontrou uma mochila escondida contendo 965 papelotes de cocaína já fracionados e prontos para venda, além de duas balanças de precisão.

Durante as buscas no imóvel, os militares ainda localizaram cinco cartuchos intactos de munição calibre .38 em uma gaveta de roupas. Questionado sobre o material, o suspeito alegou que recebeu a mochila de um desconhecido no dia anterior e que iria ganhar R$ 1 mil para guardá-la. Sobre as munições, disse que já teve um revólver, mas que havia vendido a arma.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição. Ele foi encaminhado para atendimento médico e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares. A motocicleta utilizada por ele também foi apreendida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar e o caso será investigado pela Polícia Civil.