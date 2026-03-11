Carro com mais de 20 anos vale a pena? Calcule o custo-benefício

Com a unificação nacional das regras de isenção, carros com mais de 20 anos de fabricação são isentos de pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), e essa vantagem pode representar uma boa economia em certos casos.

Essa economia, que pode variar de R$ 800 a R$ 3.000 por ano, dependendo do valor do veículo, libera uma parte do orçamento. No entanto, é crucial lembrar que a isenção do IPVA não elimina a obrigatoriedade do pagamento da taxa de licenciamento anual para que o veículo possa circular legalmente.

Leia Mais

Porém, o que se economiza em imposto pode ser gasto em dobro com outros itens. A manutenção de um carro mais antigo é, naturalmente, mais cara e frequente, já que as peças de reposição podem ser difíceis de encontrar e, dependendo do modelo, o custo de um conserto inesperado pode superar o valor do próprio veículo.

Motores antigos, mesmo que bem conservados, são menos eficientes que os modernos, e o consumo de combustível também torna-se uma questão a se considerar. Em um cenário de alta nos preços da gasolina e do etanol, o gasto extra na bomba ao final do mês pode anular completamente a economia obtida com a isenção do IPVA.

O que colocar na balança antes de decidir

Além da manutenção e do combustível, o seguro para veículos com mais de duas décadas de uso costuma ser mais caro e com cobertura limitada. Muitas seguradoras oferecem apenas apólices básicas, que não cobrem danos ao próprio carro, apenas a terceiros.

A segurança também é importante, já que carros antigos não contam com itens hoje considerados essenciais, como freios ABS, airbags, controle de estabilidade e uma estrutura projetada para absorver melhor os impactos de uma colisão.

Para saber se a economia compensa, a conta precisa ser detalhada. Veja o que analisar:

Custos de manutenção: faça uma projeção anual de gastos com trocas de óleo, pneus, freios e possíveis reparos no motor ou câmbio.

Gasto com combustível: calcule a diferença de consumo em relação a um modelo mais novo e veja o impacto financeiro mensal.

Valor do seguro: pesquise o custo de uma apólice que atenda às suas necessidades e compare com a de um carro mais recente.

Licenciamento e outras taxas: lembre-se que, mesmo com a isenção de IPVA, o pagamento do licenciamento anual e outras possíveis taxas continua obrigatório.

Depreciação e revenda: embora a desvalorização seja menor, a liquidez também é. Vender um carro muito antigo pode ser uma tarefa demorada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata