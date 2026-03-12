Inflação no Brasil se moderou em fevereiro graças à queda no preço da gasolina

O Brasil registrou inflação de 3,8% na comparação anual em fevereiro, abaixo do mês anterior, em parte devido à redução do preço da gasolina em função do conflito no Oriente Médio, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (12).

O país manteve o aumento de preços em fevereiro dentro da meta de 1,5% a 4,5% estabelecida pelo Banco Central.

A inflação quase ultrapassou a meta oficial em janeiro, quando chegou a 4,44%.

Em fevereiro, "cabe ressaltar a variação de -0,47% nos combustíveis com quedas na gasolina (-0,61%) e no gás veicular (-3,10%)", afirmou o IBGE em comunicado.

A inflação na comparação anual não ficava abaixo de 4% desde maio de 2024, segundo o IBGE.

Os números de fevereiro ainda não refletem a alta dos preços do petróleo em decorrência do conflito no Oriente Médio, que começou em 28 de fevereiro com os bombardeios dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

A guerra ameaça o fornecimento global de petróleo ao paralisar o tráfego no Estreito de Ormuz, um ponto de trânsito estratégico para petróleo e gás.

Educação (5,21%) e transporte (0,74%) foram os setores que registraram os maiores aumentos de preços em fevereiro.

A inflação mensal foi de 0,70%, acima dos 0,33% registrados em janeiro.

O mercado projeta que a inflação atingirá 3,91% em dezembro deste ano, segundo o último boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira.

A inflação é um tema sensível para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já manifestou a intenção de concorrer à reeleição nas eleições de outubro.

