Incêndio na estrada: o que fazer se seu carro pegar fogo em uma rodovia

Um incêndio no carro durante uma viagem é uma das situações mais perigosas que um motorista pode enfrentar. Cenas como as vistas em acidentes recentes na BR-381, em Minas Gerais, que envolveram incêndios de grandes proporções, reforçam a importância de saber como agir rapidamente para garantir a segurança de todos.

O primeiro sinal de problema pode ser um cheiro de queimado, de borracha ou plástico, ou fumaça saindo do capô. Ao perceber qualquer um desses indícios, a orientação do Corpo de Bombeiros é clara: pare o veículo imediatamente em um local seguro, preferencialmente no acostamento, e ligue o pisca-alerta.

Leia Mais

Assim que parar, desligue o motor para cortar a alimentação de combustível e eletricidade. A prioridade absoluta é retirar todos os ocupantes, incluindo animais de estimação, de forma calma e ordenada. Se houver fumaça densa na cabine, abra as janelas para facilitar a saída. Nunca volte para pegar pertences.

Afaste-se do veículo, mantendo uma distância segura de pelo menos 50 metros. O carro em chamas apresenta risco de pequenas explosões, especialmente dos pneus e do tanque de combustível. Se for seguro, posicione o triângulo de sinalização para alertar outros motoristas. Com todos a salvo, ligue para o serviço de emergência: o número do Corpo de Bombeiros é 193 e o da Polícia Rodoviária Federal (PRF), para estradas federais, é 191.

O que não fazer em caso de incêndio

Nunca abra o capô do motor. A entrada repentina de oxigênio pode alimentar as chamas e causar uma labareda violenta, agravando o incêndio e colocando sua vida em sério risco. Deixe que os profissionais lidem com a situação.

O uso do extintor de incêndio, item opcional em carros de passeio desde 2015, só é recomendado para princípios de fogo. Se as chamas já estão visíveis e se alastrando, não tente combatê-las sozinho. Caso seu veículo possua o equipamento, lembre-se de verificar periodicamente sua validade, pois um extintor vencido perde a eficácia.

Jamais retorne ao veículo para pegar objetos pessoais, como celular ou carteira. A velocidade com que o fogo consome um carro é muito alta e poucos segundos podem fazer a diferença entre sair ileso e sofrer ferimentos graves.

A principal causa de incêndios veiculares está relacionada a falhas elétricas ou mecânicas. Por isso, a manutenção preventiva é a melhor forma de evitar esse tipo de emergência. Revisar periodicamente o sistema elétrico, as mangueiras de combustível e verificar possíveis vazamentos de óleo pode impedir que um problema se transforme em uma tragédia na estrada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.