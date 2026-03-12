Incêndio na estrada: o que fazer se seu carro pegar fogo em uma rodovia
Um guia com orientações sobre como agir com segurança em uma situação de emergência com fogo no veículo durante uma viagem
Um incêndio no carro durante uma viagem é uma das situações mais perigosas que um motorista pode enfrentar. Cenas como as vistas em acidentes recentes na BR-381, em Minas Gerais, que envolveram incêndios de grandes proporções, reforçam a importância de saber como agir rapidamente para garantir a segurança de todos.
O primeiro sinal de problema pode ser um cheiro de queimado, de borracha ou plástico, ou fumaça saindo do capô. Ao perceber qualquer um desses indícios, a orientação do Corpo de Bombeiros é clara: pare o veículo imediatamente em um local seguro, preferencialmente no acostamento, e ligue o pisca-alerta.
Assim que parar, desligue o motor para cortar a alimentação de combustível e eletricidade. A prioridade absoluta é retirar todos os ocupantes, incluindo animais de estimação, de forma calma e ordenada. Se houver fumaça densa na cabine, abra as janelas para facilitar a saída. Nunca volte para pegar pertences.
Afaste-se do veículo, mantendo uma distância segura de pelo menos 50 metros. O carro em chamas apresenta risco de pequenas explosões, especialmente dos pneus e do tanque de combustível. Se for seguro, posicione o triângulo de sinalização para alertar outros motoristas. Com todos a salvo, ligue para o serviço de emergência: o número do Corpo de Bombeiros é 193 e o da Polícia Rodoviária Federal (PRF), para estradas federais, é 191.
O que não fazer em caso de incêndio
Nunca abra o capô do motor. A entrada repentina de oxigênio pode alimentar as chamas e causar uma labareda violenta, agravando o incêndio e colocando sua vida em sério risco. Deixe que os profissionais lidem com a situação.
O uso do extintor de incêndio, item opcional em carros de passeio desde 2015, só é recomendado para princípios de fogo. Se as chamas já estão visíveis e se alastrando, não tente combatê-las sozinho. Caso seu veículo possua o equipamento, lembre-se de verificar periodicamente sua validade, pois um extintor vencido perde a eficácia.
Jamais retorne ao veículo para pegar objetos pessoais, como celular ou carteira. A velocidade com que o fogo consome um carro é muito alta e poucos segundos podem fazer a diferença entre sair ileso e sofrer ferimentos graves.
A principal causa de incêndios veiculares está relacionada a falhas elétricas ou mecânicas. Por isso, a manutenção preventiva é a melhor forma de evitar esse tipo de emergência. Revisar periodicamente o sistema elétrico, as mangueiras de combustível e verificar possíveis vazamentos de óleo pode impedir que um problema se transforme em uma tragédia na estrada.
