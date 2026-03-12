Após emboscada contra sargento, PC mobiliza equipes e prende 14 pessoas

Foi deflagrada nessa quarta-feira (11/3) a Operação Legado, que resultou na prisão de 14 investigados e no cumprimento de 69 mandados de busca e apreensão em Campo Belo (MG), no Centro-Oeste do estado. As investigações que culminaram na operação foram intensificadas após o homicídio do sargento da Polícia Militar (PM) Rodrigo Silva Pereira no dia 4 de março.

A mobilização das forças de segurança pública contou com a participação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Polícia Militar, da Polícia Penal (PPMG) e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Foram cumpridos 18 mandados de prisão expedidos pela Justiça. Desses, 11 resultaram em capturas diretas por ordem judicial e outros três indivíduos foram presos em flagrante durante as ações policiais, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a PCMG, as equipes policiais têm reunido informações e desenvolvido levantamentos investigativos para identificar e responsabilizar envolvidos em atividades criminosas na região.

A operação mobilizou 492 agentes das forças de segurança, com o emprego de 117 viaturas e duas aeronaves. A Polícia Civil disponibilizou 253 policiais civis, com 57 viaturas e uma aeronave, além do apoio de equipes especializadas, da Coordenadoria de Operações Estratégicas (COE) e do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os suspeitos presos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição do Poder Judiciário.

Sargento Rodrigo

Na noite do dia 4 de março, ao chegar à própria residência, o sargento Rodrigo da Silva Pereira, junto ao seu filho, foi surpreendido por um motoqueiro com um garupa.

Nas imagens das câmeras de segurança o carro do policial aparece estacionado, uma motocicleta com dois homens se aproximou e emparelhou com o veículo. O passageiro sacou uma arma e disparou várias vezes em direção à janela do motorista. A moto, então, saiu em alta velocidade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para prestar atendimento e informou que recebeu um chamado às 19h para atender inicialmente uma ocorrência de acidente com um carro e um poste na Rua João Belchior. Quando a equipe chegou ao local, encontrou uma médica que tentava reanimar a vítima, atingida por disparos de arma de fogo.

Apesar das manobras de ressuscitação, o sargento não respondeu aos estímulos e a morte foi confirmada ainda no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

Desde a morte do sargento, quatro pessoas foram mortas em conflitos policiais em decorrência do possível envolvimento na execução do militar.