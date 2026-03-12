MG: polícia pede ajuda para identificar homem atropelado e sem familiares

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) pede ajuda da população para identificar familiares ou responsáveis por um homem que está internado há quase um mês no Hospital Imaculada, em Curvelo, na Região Central do estado, por ter sido atropelado. Sem documentos e sem confirmar a própria identidade, o paciente afirma apenas se chamar Geovane e diz não ter parentes. O hospital aguarda a identificação de alguém próximo para garantir que ele receba alta médica sem ficar desassistido.

De acordo com a polícia, o homem deu entrada na unidade hospitalar em 16 de fevereiro e, apesar de estar em recuperação, até o momento não foi possível confirmar oficialmente sua identidade. Ao investigar a origem do paciente, policiais descobriram que ele já era visto circulando há cerca de um ano em São José da Lagoa, distrito de Curvelo.

Moradores e comerciantes relataram que ele costumava ir a uma lanchonete da região e chamava atenção por seu comportamento incomum: com frequência, fazia anotações em cadernos e utilizava um vocabulário considerado sofisticado.

Segundo testemunhas, o homem mencionava termos ligados à área jurídica, o que levou algumas pessoas a suspeitar que ele pudesse ter algum tipo de formação acadêmica.

Ainda conforme os relatos, ele sempre demonstrou ser educado, tranquilo e sem comportamento agressivo, além de não apresentar sinais de dependência química ou outros vícios. Mesmo com essas informações, o próprio paciente evita revelar detalhes sobre sua origem ou histórico de vida.

A unidade hospitalar aguarda a identificação de familiares ou responsáveis para que a alta médica possa ser realizada de forma adequada, garantindo que o homem tenha para onde ir e não fique desassistido após deixar o hospital.

A Polícia Civil pede que qualquer pessoa que tenha informações capazes de ajudar na identificação do paciente ou de possíveis familiares entre em contato com a Ouvidoria do Hospital Imaculada pelo telefone (38) 99735-4500 ou procure a delegacia mais próxima.