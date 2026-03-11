Execução a tiros de sargento na porta de casa motiva megaoperação em MG

Policiais militares, civis e penais cumpriram na manhã desta quarta-feira (11/3) mandados de prisão, busca e apreensão em Campo Belo (MG), no Sul do estado, entre outras cidades. Conforme as forças de segurança, o objetivo foi combater a criminalidade violenta e o tráfico de drogas na região. As informações são da TV Alterosa. Assista à reportagem:

Ao todo, foram 69 mandados de busca e apreensão em Campo Belo, Cristais, Candeias, Formiga e Aguanil. Quinze pessoas foram presas. A operação contou com 492 policiais, entre militares, civis e penais, com apoio de 117 viaturas e duas aeronaves.

A operação recebeu o nome de Legado, em referência ao sargento da Polícia Militar Rodrigo da Silva Pereira, de 40 anos, executado a tiros na noite de 4 de março na porta de casa, no Bairro Jardim Brasil Vilela, quando foi surpreendido pelos criminosos. Câmeras de segurança registraram o momento do ataque.

De acordo com a polícia, Rodrigo atuou por quase duas décadas na corporação e era conhecido pelo trabalho no combate à criminalidade na região de Campo Belo. O sargento deixou esposa e dois filhos.

Após o crime, a Polícia Militar montou uma operação de cerco e bloqueio. Durante as buscas, houve troca de tiros entre policiais e criminosos. Dois homens foram baleados e morreram. Três pessoas foram presas e um adolescente acabou apreendido. Na madrugada dessa terça-feira (10/3), um homem de 24 anos também morreu durante confronto na Rua Bonsucesso, no Bairro São Benedito.