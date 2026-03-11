MG: tornozeleira emite alerta sobre proximidade com vítima e homem é preso

Um homem de 39 anos foi preso na noite dessa terça-feira (10/3) ao ser flagrado próximo demais da ex-namorada, que tem medida protetiva contra ele, em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba. Foi o sistema de aviso da tornozeleira eletrônica que alertou a vítima e ela acionou o "botão do pânico".



O ex não poderia se aproximar a menos de 200 metros da vítima, por força de medida protetiva. Como ele usa tornozeleira eletrônica, o sistema de monitoramento emitiu quatro alertas consecutivos indicando a proximidade do agressor.

Com o acionamento, a Polícia Militar foi até a casa do suspeito. Questionado, ele afirmou que esteve na região comercial do bairro e acredita que o alerta tenha sido ativado por uma passagem breve nas proximidades. Negou ter permanecido no local, ainda que o alerta tenha ocorrido mais de uma vez à ex-namorada.



A vítima apresentou aos policiais as notificações recebidas no celular e informou que o aparelho de chamado de emergência foi acionado corretamente. Ela também preencheu um formulário de avaliação de risco, no qual relatou histórico de violência doméstica, incluindo agressões físicas como empurrões, apertões no braço e enforcamento, além de perseguição e ciúme excessivo por parte do agressor.



Ela contou que ele já havia descumprido medidas protetivas anteriormente. O homem foi conduzido à delegacia por descumprimento de medida protetiva de urgência.