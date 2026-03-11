Jovem é preso por furtar e engolir joia avaliada em R$ 2 mil em Santa Luzia

A Polícia Militar (PM) prendeu um jovem de 19 anos que furtou e engoliu uma corrente de ouro de uma senhora de 61 anos no Bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Grande BH. Ele teve ajuda de um adolescente de 16 anos, que conseguiu fugir do local antes da chegada da Polícia Militar (PM).

De acordo com a PM, a vítima percebeu que o rapaz a estava encarando no decorrer do trajeto do ônibus e, rapidamente, guardou o celular. Ao descer do coletivo, o rapaz a seguiu, furtou a joia e correu pelo bairro. Os pedestres que estavam na rua tentaram detê-lo, mas não conseguiram.

O suspeito se escondeu em uma igreja evangélica, mas foi perseguido pelas pessoas que estavam na rua. A PM chegou e prendeu o rapaz que, no primeiro momento, afirmou que não havia cometido o furto. A vítima o reconheceu e confirmou que havia sido ele o autor do crime.

Foi então que o rapaz mudou a versão e assumiu que havia furtado a senhora, mas disse aos agentes que engoliu a corrente de ouro. Os agentes de segurança levaram o jovem até o pronto-atendimento do bairro para confirmar se o objeto estava no estômago dele, o que foi comprovado pelas imagens de raio X.

O médico de plantão, porém, recusou-se a fazer a cirurgia de remoção da joia do estômago do suspeito e indicou a necessidade de deixar o ciclo digestivo eliminar o item furtado.

Segundo a PM, a vítima acredita que a joia, comprada em 2023, tenha o valor estimado de mais de R$ 2 mil.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice