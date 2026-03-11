Assine
LIBERDADE PROVISÓRIA

Justiça concede liberdade para delegada e marido que dirigia viatura da PC

Advogado foi flagrado em blitz conduzindo viatura descaracterizada da Polícia Civil. Os dois terão de cumprir medidas cautelares, além de pagar fiança 

Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
11/03/2026 20:14

Segundo a Polícia Civil, a fiscalização foi realizada após denúncias anônimas feitas à Corregedoria da corporação e à Ouvidoria do Estado
Wanessa Santana Martins Vieira e Renan Rachid Silva Vieira terão que pagar fiança e cumprir medidas cautelares crédito: Reprodução/redes sociais

O advogado Renan Rachid Silva Vieira, de 38 anos, preso em flagrante por dirigir uma viatura descaracterizada da Polícia Civil de Minas Gerais, e a esposa dele, a delegada Wanessa Santana Martins Vieira, também detida, tiveram liberdade provisória concedida pela Justiça após passarem por audiência de custódia na tarde desta quarta-feira (11/3). 

A juíza Juliana Beretta Kirche Ferreira Pinto entendeu que, apesar de haver indícios de autoria e materialidade, o casal é primário e as condutas não foram cometidas com o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. 

Em sua decisão, a magistrada relata que, durante as diligências feitas pelos policiais civis, foi possível constatar que o advogado usava frequentemente a viatura descaracterizada para se deslocar em dias alternados durante a semana. 

Os policiais descobriram que ele saía pela manhã de Lagoa Santa, na Grande BH, com destino à capital e retornava no fim da tarde. Os agentes também constataram que o suspeito entrava com o veículo em um prédio localizado no Bairro Santo Agostinho, região Centro-Sul de BH, conforme mencionado na denúncia anônima recebida. 

A juíza também destaca que, durante o deslocamento, o advogado usava a pista exclusiva do Move, “circunstância que demonstrava ter ciência de que conduzia viatura policial, usufruindo indevidamente da referida faixa destinada ao transporte coletivo e a veículos oficiais conduzidos por policiais de carreira”.

Problemas mecânicos e medidas cautelares

Na decisão, a magistrada também relata que o suspeito confessou ter conduzido a viatura. Inicialmente, alegou que, no dia da prisão, estava levando o veículo para manutenção. Depois, declarou que teria usado o veículo apenas durante as duas últimas semanas, alegando que seu automóvel particular estava com problemas mecânicos. 

Ao conceder a liberdade provisória, a magistrada determinou o pagamento de uma fiança no valor de três salários mínimos e meio, ou R$ 5.673,50, para cada um dos autuados. Eles também não podem se ausentar das comarcas de Belo Horizonte e Lagoa Santa, conforme os endereços que cada um declarou, durante a audiência de custódia, por prazo superior a 30 dias, sem prévia autorização judicial. 

Além disso, eles devem manter seus endereços atualizados e comparecer a todos os atos do inquérito e da ação penal a ser instaurada. A juíza ainda advertiu que o descumprimento, sem justificativa, das medidas cautelares impostas poderá acarretar a decretação de prisão preventiva.

Tópicos relacionados:

advogado delegada fianca medidas-cautelares pcmg policia-civil prisao

