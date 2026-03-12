Homem que matou jovem em baile funk em Contagem é extraditado de Portugal

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem, que estava foragido e foi condenado a 14 anos de prisão por homicídio, foi extraditado de Portugal e chegou a Belo Horizonte (MG), escoltado pela Polícia Federal, nesta quinta-feira (12/3).

O crime ocorreu durante um baile funk em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em março de 2020. O homem se envolveu em uma discussão com um adolescente durante o evento e efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima.

O homem fugiu do país, impossibilitando sua prisão após ser condenado. Com isso, ele se tornou alvo da Difusão Vermelha da Interpol. A medida trata-se de um alerta internacional para localizar, extraditar e prender pessoas foragidas.

O processo criminal tramitou na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Contagem, responsável pela expedição do mandado de prisão e pela solicitação de inclusão do nome do foragido na lista de procurados internacionais da Interpol.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O extraditado foi submetido aos procedimentos legais, incluindo exame de corpo de delito, e encaminhado ao Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (CERESP) Gameleira, em Belo Horizonte, onde permanecerá à disposição da Justiça.