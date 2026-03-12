BH está sob alerta para desabamentos e deslizamentos de terra

Belo Horizonte está sob alerta para desabamentos e deslizamentos de terra nesta quinta-feira (12/3). O aviso, considerado severo, foi emitido pela Defesa Civil, e é válido até esta sexta-feira (13).
Conforme o órgão municipal, o comunicado de risco geológico forte foi disparado no celular dos belo-horizontinos. O alerta "forte" equivale ao volume superior a 70mm em 72h. Estão incluídas as regiões Leste e Barreiro.
Nesses casos, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada para rachaduras, queda de muro e trincas. Esses sinais indicam deslizamentos e desabamentos iminentes.
O órgão ainda emitiu, às 18h desta quinta (12/3), alerta de chuvas intensas com risco de alagamento na capital mineira. No início desta noite, já chove extremamente forte em regiões da cidade. Segundo o órgão municipal, o temporal deve persistir pelas próximas duas horas.
Instruções para a chuva
- Evite áreas de inundação.
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
SINAIS DE QUE DESLIZAMENTOS PODEM ACONTECER:
* Trinca nas paredes.
* Água empoçando no quintal.
* Portas e janelas emperrando.
* Rachaduras no solo.
* Água minando da base do barranco.
* Inclinação de poste ou árvores.
* Muros e paredes estufados.
* Estalos.