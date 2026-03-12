Assine
overlay
Início Gerais
AVISO

BH está sob alerta para desabamentos e deslizamentos de terra

A Defesa Civil recomenda atenção a rachaduras, quedas de muros e trincas

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
12/03/2026 19:05

compartilhe

SIGA
x
Alerta foi disparado no telefone dos belo-horizontinos
Alerta foi disparado no telefone dos belo-horizontinos crédito: Reprodução

Belo Horizonte está sob alerta para desabamentos e deslizamentos de terra nesta quinta-feira (12/3). O aviso, considerado severo, foi emitido pela Defesa Civil, e é válido até esta sexta-feira (13).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Conforme o órgão municipal, o comunicado de risco geológico forte foi disparado no celular dos belo-horizontinos. O alerta "forte" equivale ao volume superior a 70mm em 72h. Estão incluídas as regiões Leste e Barreiro.

Leia Mais

Nesses casos, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada para rachaduras, queda de muro e trincas. Esses sinais indicam deslizamentos e desabamentos iminentes.

O órgão ainda emitiu, às 18h desta quinta (12/3), alerta de chuvas intensas com risco de alagamento na capital mineira. No início desta noite, já chove extremamente forte em regiões da cidade. Segundo o órgão municipal, o temporal deve persistir pelas próximas duas horas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Instruções para a chuva

  • Evite áreas de inundação.
  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

SINAIS DE QUE DESLIZAMENTOS PODEM ACONTECER:



* Trinca nas paredes.
* Água empoçando no quintal.
* Portas e janelas emperrando.
* Rachaduras no solo.
* Água minando da base do barranco.
* Inclinação de poste ou árvores.
* Muros e paredes estufados.
* Estalos.

Tópicos relacionados:

deslizamento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay