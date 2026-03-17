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TRAGÉDIA EM MINAS

Bombeiros localizam corpo de vítima das chuvas em Ubá

Após 22 dias de buscas, corpo é localizado e Polícia Civil confirma que é da última vítima das enchentes que assolaram a cidade da Zona da Mata mineira

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
17/03/2026 18:36

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Rua de Ubá tomada pela lama depois de enchente: 41 casos de leptospirose estão em investigação no município, castigado por temporais em fevereiro
Fortes chuvas em Ubá resultaram na destruição de ruas e casas; oito pessoas morreram na tragédia crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press

O Corpo de Bombeiros localizou nesta terça-feira (17/3) o corpo de Luciano Franklin Fernandes, de 50 anos, que havia desaparecido durante o temporal que atingiu Ubá, na Zona Mata mineira, em 23 de fevereiro. O profissional autônomo era a última vítima das enchentes que assolaram a cidade. A confirmação da identidade foi feita pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

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"A última vítima da enchente ocorrida na Zona da Mata foi identificada nesta terça-feira (17/3), em Ubá, por meio de exames periciais, incluindo reconhecimento e análise odontológica. Trata-se de um homem, de 50 anos, natural de Patrocínio de Muriaé, que estava desaparecido desde o dia 24 de fevereiro.
Após os procedimentos legais, o corpo foi liberado aos familiares", informou o texto. 

A localização do ocorreu no 22º dia de buscas dos bombeiros. O corpo foi encontrado a cerca de 10KM do ponto de desaparecimento. 

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De acordo com a corporação, militares encontraram o corpo durante varredura em uma das áreas afetadas. Os agentes coordenavam a retirada de materiais acumulados na calha do Rio Ubá, quando avistaram um corpo próximo à “ponte do aeroporto” e ao campo do Santo Antônio, na rodovia entre Ubá e Guidoval. O corpo estava aproximadamente à 500m de distância da ponte, sentido aeroporto.

Última vítima

O profissional autônomo Luciano Franklin Fernandes foi arrastado pela correnteza em 23 de fevereiro, durante o transbordamento do Rio Ubá que corta a cidade da Zona da Mata mineira. 

Fernandes estava com a namorada, a comerciante Edna de Almeida Silva, de 56, e o filho dela, Bruno, de 31, dentro de casa quando foram surpreendidos pela força da água. Edna conseguiu se segurar em um poste e resistiu por cerca de três horas, e o jovem ficou agarrado em uma grade de ferro até serem resgatados pelos vizinhos. No entanto, Luciano foi arrastado pela força da água.

O temporal que atingiu o município provocou a maior inundação registrada na cidade nos últimos anos. Diversos bairros ficaram alagados, casas destruídas e ruas bloqueadas. O volume de chuva registrado em poucas horas fez o Rio Ubá transbordar rapidamente, o que aumentou os impactos do desastre. 

Diante da dimensão dos danos, o município decretou estado de calamidade pública. Ao todo, oito pessoas morreram em Ubá em decorrência das fortes chuvas. (Com informações de Larissa Leone

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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