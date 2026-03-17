Chuva em Minas: mais de 500 cidades estão sob alerta até quarta (18/3)
Segundo o Inmet, há possibilidades de chuva intensa de até 50 mm/dia e ventos de 60 km/h. Confira a lista dos municípios e as recomendações do órgão
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Quinhentos e trinta e quatro municípios de Minas Gerais estão sob alerta amarelo com risco de temporal e ventania até as 23h59 desta quarta-feira (18/3).
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O aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica possibilidades de chuva intensa de até 50 mm/dia e ventos de 60 km/h.
Segundo o órgão, nessas cidades há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
A medição da chuva é feita em milímetros (mm), unidade que indica o volume de água acumulado em determinada área. Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que caíram 50 litros/m².
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O que fazer e não fazer?
- Evite áreas de inundação;
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e nem próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Cidade sob alerta amarelo
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Açucena
- Água Boa
- Água Comprida
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Alfenas
- Almenara
- Alpercata
- Alpinópolis
- Alterosa
- Alvorada de Minas
- Andradas
- Angelândia
- Araçaí
- Araçuaí
- Araguari
- Araporã
- Arapuá
- Araújos
- Araxá
- Arceburgo
- Arcos
- Areado
- Aricanduva
- Arinos
- Ataléia
- Augusto de Lima
- Baependi
- Baldim
- Bambuí
- Bandeira
- Bandeira do Sul
- Berilo
- Berizal
- Bertópolis
- Biquinhas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bocaiúva
- Bom Despacho
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Borda da Mata
- Botelhos
- Botumirim
- Brazópolis
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Braúnas
- Buenópolis
- Bueno Brandão
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira de Pajeú
- Cachoeira Dourada
- Caetanópolis
- Caldas
- Camacho
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campanário
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Azul
- Campo Florido
- Campos Altos
- Campos Gerais
- Canápolis
- Candeias
- Cantagalo
- Capelinha
- Capetinga
- Capinópolis
- Capitão Andrade
- Capitão Enéas
- Capitólio
- Caraí
- Carbonita
- Careaçu
- Carlos Chagas
- Carmésia
- Carmo da Cachoeira
- Carmo de Minas
- Carmo do Paranaíba
- Carmo do Rio Claro
- Carneirinho
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Cascalho Rico
- Cássia
- Catuji
- Catuti
- Caxambu
- Cedro do Abaeté
- Central de Minas
- Centralina
- Chapada do Norte
- Chapada Gaúcha
- Claraval
- Claro dos Poções
- Coluna
- Comendador Gomes
- Comercinho
- Conceição da Aparecida
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Mato Dentro
- Conceição do Pará
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Cônego Marinho
- Congonhal
- Congonhas do Norte
- Conquista
- Consolação
- Coração de Jesus
- Cordisburgo
- Cordislândia
- Corinto
- Coroaci
- Coromandel
- Coronel Murta
- Córrego Danta
- Córrego do Bom Jesus
- Córrego Fundo
- Couto de Magalhães de Minas
- Crisólita
- Cristais
- Cristália
- Cristina
- Cruzília
- Cruzeiro da Fortaleza
- Curral de Dentro
- Curvelo
- Datas
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Diamantina
- Divino das Laranjeiras
- Divinolândia de Minas
- Divinópolis
- Divisa Alegre
- Divisa Nova
- Divisópolis
- Dom Bosco
- Dom Joaquim
- Dom Viçoso
- Dores de Guanhães
- Dores do Indaiá
- Doresópolis
- Douradoquara
- Elói Mendes
- Engenheiro Caldas
- Engenheiro Navarro
- Espinosa
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Extrema
- Fama
- Felício dos Santos
- Felisburgo
- Felixlândia
- Fernandes Tourinho
- Ferros
- Formiga
- Formoso
- Fortaleza de Minas
- Fortuna de Minas
- Francisco Badaró
- Francisco Dumont
- Franciscópolis
- Francisco Sá
- Frei Gaspar
- Frei Inocêncio
- Frei Lagonegro
- Fronteira
- Fronteira dos Vales
- Fruta de Leite
- Frutal
- Funilândia
- Galiléia
- Gameleiras
- Glaucilândia
- Gonçalves
- Gonzaga
- Gouveia
- Governador Valadares
- Grão Mogol
- Grupiara
- Guanhães
- Guapé
- Guaraciama
- Guaranésia
- Guarda-Mor
- Guaxupé
- Guimarânia
- Gurinhatã
- Heliodora
- Ibiá
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Ibiraci
- Ibitiúra de Minas
- Icaraí de Minas
- Iguatama
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Indaiabira
- Indianópolis
- Inhaúma
- Inimutaba
- Ipiaçu
- Ipuiúna
- Iraí de Minas
- Itabirinha
- Itacambira
- Itacarambi
- Itaipé
- Itajubá
- Itamarandiba
- Itambacuri
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itanhomi
- Itaobim
- Itapagipe
- Itapeva
- Itapecerica
- Itaú de Minas
- Itinga
- Ituiutaba
- Iturama
- Jaboticatubas
- Jacinto
- Jacutinga
- Jacuí
- Jaíba
- Jampruca
- Janaúba
- Januária
- Japaraíba
- Japonvar
- Jenipapo de Minas
- Jequitaí
- Jequitibá
- Jequitinhonha
- Jesuânia
- Joaíma
- Joanésia
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- Jordânia
- José Gonçalves de Minas
- José Raydan
- Josenópolis
- Juramento
- Juruaia
- Juvenília
- Ladainha
- Lagamar
- Lagoa da Prata
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lambari
- Lassance
- Leandro Ferreira
- Leme do Prado
- Limeira do Oeste
- Lontra
- Luislândia
- Luz
- Machacalis
- Machado
- Malacacheta
- Mamonas
- Manga
- Mantena
- Maravilhas
- Maria da Fé
- Marilac
- Marmelópolis
- Martinho Campos
- Mata Verde
- Materlândia
- Mathias Lobato
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Matutina
- Medeiros
- Medina
- Mendes Pimentel
- Minas Novas
- Mirabela
- Miravânia
- Moema
- Monjolos
- Monsenhor Paulo
- Montalvânia
- Monte Alegre de Minas
- Monte Azul
- Monte Belo
- Monte Carmelo
- Monte Formoso
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Montes Claros
- Montezuma
- Morada Nova de Minas
- Morro da Garça
- Morro do Pilar
- Munhoz
- Muzambinho
- Nacip Raydan
- Nanuque
- Natércia
- Natalândia
- Ninheira
- Nova Belém
- Nova Módica
- Nova Ponte
- Nova Porteirinha
- Nova Resende
- Nova Serrana
- Novo Cruzeiro
- Novo Oriente de Minas
- Novorizonte
- Olhos-d'Água
- Olímpio Noronha
- Onça de Pitangui
- Ouro Fino
- Ouro Verde de Minas
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Paineiras
- Pains
- Pai Pedro
- Palmópolis
- Papagaios
- Paracatu
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Paraopeba
- Passa Quatro
- Passos
- Patis
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Paulistas
- Pavão
- Peçanha
- Pedra Azul
- Pedra do Indaiá
- Pedralva
- Pedras de Maria da Cruz
- Pedrinópolis
- Perdigão
- Perdizes
- Periquito
- Pescador
- Pimenta
- Pintópolis
- Pirajuba
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pirapora
- Pitangui
- Piumhi
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pompéu
- Ponto Chique
- Ponto dos Volantes
- Porteirinha
- Poté
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Presidente Juscelino
- Presidente Kubitschek
- Presidente Olegário
- Quartel Geral
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Rio do Prado
- Rio Paranaíba
- Rio Pardo de Minas
- Rio Vermelho
- Romaria
- Rubelita
- Rubim
- Sabinópolis
- Sacramento
- Salinas
- Salto da Divisa
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Efigênia de Minas
- Santa Fé de Minas
- Santa Helena de Minas
- Santa Juliana
- Santa Maria do Salto
- Santa Maria do Suaçuí
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santana de Pirapama
- Santana do Riacho
- Santo Antônio do Itambé
- Santo Antônio do Jacinto
- Santo Antônio do Monte
- Santo Antônio do Retiro
- Santo Antônio do Rio Abaixo
- Santo Hipólito
- São Bento Abade
- São Félix de Minas
- São Francisco
- São Francisco de Sales
- São Geraldo da Piedade
- São Geraldo do Baixio
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Pará
- São Gonçalo do Rio Preto
- São Gonçalo do Sapucaí
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Lagoa
- São João da Mata
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Manteninha
- São João do Pacuí
- São João do Paraíso
- São João Evangelista
- São José da Barra
- São José da Safira
- São José do Alegre
- São José do Divino
- São José do Jacuri
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Pedro do Suaçuí
- São Romão
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Maranhão
- São Sebastião do Oeste
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tomás de Aquino
- Sapucaí-Mirim
- Sardoá
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Senador Modestino Gonçalves
- Senhora do Porto
- Serra Azul de Minas
- Serra da Saudade
- Serra do Salitre
- Serra dos Aimorés
- Serranópolis de Minas
- Serrania
- Serro
- Sete Lagoas
- Setubinha
- Silvianópolis
- Soledade de Minas
- Taiobeiras
- Tapira
- Tapiraí
- Teófilo Otoni
- Tiros
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Marias
- Três Pontas
- Tumiritinga
- Tupaciguara
- Turmalina
- Turvolândia
- Ubaí
- Uberaba
- Uberlândia
- Umburatiba
- Unaí
- União de Minas
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Vargem Bonita
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Varginha
- Varjão de Minas
- Várzea da Palma
- Varzelândia
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- Virgem da Lapa
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- Wenceslau Braz
*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima