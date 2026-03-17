Chuva em Minas: mais de 500 cidades estão sob alerta até quarta (18/3)

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Quinhentos e trinta e quatro municípios de Minas Gerais estão sob alerta amarelo com risco de temporal e ventania até as 23h59 desta quarta-feira (18/3).



O aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica possibilidades de chuva intensa de até 50 mm/dia e ventos de 60 km/h.



Segundo o órgão, nessas cidades há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.



A medição da chuva é feita em milímetros (mm), unidade que indica o volume de água acumulado em determinada área. Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que caíram 50 litros/m².



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O que fazer e não fazer?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e nem próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Cidade sob alerta amarelo

Abadia dos Dourados

Abaeté

Açucena

Água Boa

Água Comprida

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Alfenas

Almenara

Alpercata

Alpinópolis

Alterosa

Alvorada de Minas

Andradas

Angelândia

Araçaí

Araçuaí

Araguari

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Aricanduva

Arinos

Ataléia

Augusto de Lima

Baependi

Baldim

Bambuí

Bandeira

Bandeira do Sul

Berilo

Berizal

Bertópolis

Biquinhas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bocaiúva

Bom Despacho

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Borda da Mata

Botelhos

Botumirim

Brazópolis

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Braúnas

Buenópolis

Bueno Brandão

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Cachoeira de Pajeú

Cachoeira Dourada

Caetanópolis

Caldas

Camacho

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campanário

Campestre

Campina Verde

Campo Azul

Campo Florido

Campos Altos

Campos Gerais

Canápolis

Candeias

Cantagalo

Capelinha

Capetinga

Capinópolis

Capitão Andrade

Capitão Enéas

Capitólio

Caraí

Carbonita

Careaçu

Carlos Chagas

Carmésia

Carmo da Cachoeira

Carmo de Minas

Carmo do Paranaíba

Carmo do Rio Claro

Carneirinho

Carvalhópolis

Carvalhos

Cascalho Rico

Cássia

Catuji

Catuti

Caxambu

Cedro do Abaeté

Central de Minas

Centralina

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Claraval

Claro dos Poções

Coluna

Comendador Gomes

Comercinho

Conceição da Aparecida

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Mato Dentro

Conceição do Pará

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Cônego Marinho

Congonhal

Congonhas do Norte

Conquista

Consolação

Coração de Jesus

Cordisburgo

Cordislândia

Corinto

Coroaci

Coromandel

Coronel Murta

Córrego Danta

Córrego do Bom Jesus

Córrego Fundo

Couto de Magalhães de Minas

Crisólita

Cristais

Cristália

Cristina

Cruzília

Cruzeiro da Fortaleza

Curral de Dentro

Curvelo

Datas

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Diamantina

Divino das Laranjeiras

Divinolândia de Minas

Divinópolis

Divisa Alegre

Divisa Nova

Divisópolis

Dom Bosco

Dom Joaquim

Dom Viçoso

Dores de Guanhães

Dores do Indaiá

Doresópolis

Douradoquara

Elói Mendes

Engenheiro Caldas

Engenheiro Navarro

Espinosa

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Extrema

Fama

Felício dos Santos

Felisburgo

Felixlândia

Fernandes Tourinho

Ferros

Formiga

Formoso

Fortaleza de Minas

Fortuna de Minas

Francisco Badaró

Francisco Dumont

Franciscópolis

Francisco Sá

Frei Gaspar

Frei Inocêncio

Frei Lagonegro

Fronteira

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Frutal

Funilândia

Galiléia

Gameleiras

Glaucilândia

Gonçalves

Gonzaga

Gouveia

Governador Valadares

Grão Mogol

Grupiara

Guanhães

Guapé

Guaraciama

Guaranésia

Guarda-Mor

Guaxupé

Guimarânia

Gurinhatã

Heliodora

Ibiá

Ibiaí

Ibiracatu

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Icaraí de Minas

Iguatama

Ilicínea

Inconfidentes

Indaiabira

Indianópolis

Inhaúma

Inimutaba

Ipiaçu

Ipuiúna

Iraí de Minas

Itabirinha

Itacambira

Itacarambi

Itaipé

Itajubá

Itamarandiba

Itambacuri

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itanhomi

Itaobim

Itapagipe

Itapeva

Itapecerica

Itaú de Minas

Itinga

Ituiutaba

Iturama

Jaboticatubas

Jacinto

Jacutinga

Jacuí

Jaíba

Jampruca

Janaúba

Januária

Japaraíba

Japonvar

Jenipapo de Minas

Jequitaí

Jequitibá

Jequitinhonha

Jesuânia

Joaíma

Joanésia

João Pinheiro

Joaquim Felício

Jordânia

José Gonçalves de Minas

José Raydan

Josenópolis

Juramento

Juruaia

Juvenília

Ladainha

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa dos Patos

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lambari

Lassance

Leandro Ferreira

Leme do Prado

Limeira do Oeste

Lontra

Luislândia

Luz

Machacalis

Machado

Malacacheta

Mamonas

Manga

Mantena

Maravilhas

Maria da Fé

Marilac

Marmelópolis

Martinho Campos

Mata Verde

Materlândia

Mathias Lobato

Matias Cardoso

Mato Verde

Matutina

Medeiros

Medina

Mendes Pimentel

Minas Novas

Mirabela

Miravânia

Moema

Monjolos

Monsenhor Paulo

Montalvânia

Monte Alegre de Minas

Monte Azul

Monte Belo

Monte Carmelo

Monte Formoso

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Montes Claros

Montezuma

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Morro do Pilar

Munhoz

Muzambinho

Nacip Raydan

Nanuque

Natércia

Natalândia

Ninheira

Nova Belém

Nova Módica

Nova Ponte

Nova Porteirinha

Nova Resende

Nova Serrana

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Olhos-d'Água

Olímpio Noronha

Onça de Pitangui

Ouro Fino

Ouro Verde de Minas

Padre Carvalho

Padre Paraíso

Paineiras

Pains

Pai Pedro

Palmópolis

Papagaios

Paracatu

Paraguaçu

Paraisópolis

Paraopeba

Passa Quatro

Passos

Patis

Patos de Minas

Patrocínio

Paulistas

Pavão

Peçanha

Pedra Azul

Pedra do Indaiá

Pedralva

Pedras de Maria da Cruz

Pedrinópolis

Perdigão

Perdizes

Periquito

Pescador

Pimenta

Pintópolis

Pirajuba

Piranguçu

Piranguinho

Pirapora

Pitangui

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pompéu

Ponto Chique

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Poté

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prata

Pratápolis

Pratinha

Presidente Juscelino

Presidente Kubitschek

Presidente Olegário

Quartel Geral

Riachinho

Riacho dos Machados

Rio do Prado

Rio Paranaíba

Rio Pardo de Minas

Rio Vermelho

Romaria

Rubelita

Rubim

Sabinópolis

Sacramento

Salinas

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Efigênia de Minas

Santa Fé de Minas

Santa Helena de Minas

Santa Juliana

Santa Maria do Salto

Santa Maria do Suaçuí

Santa Rita de Caldas

Santa Rita do Sapucaí

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santana de Pirapama

Santana do Riacho

Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Monte

Santo Antônio do Retiro

Santo Antônio do Rio Abaixo

Santo Hipólito

São Bento Abade

São Félix de Minas

São Francisco

São Francisco de Sales

São Geraldo da Piedade

São Geraldo do Baixio

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Preto

São Gonçalo do Sapucaí

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Lagoa

São João da Mata

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Manteninha

São João do Pacuí

São João do Paraíso

São João Evangelista

São José da Barra

São José da Safira

São José do Alegre

São José do Divino

São José do Jacuri

São Lourenço

São Pedro da União

São Pedro do Suaçuí

São Romão

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Maranhão

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tomás de Aquino

Sapucaí-Mirim

Sardoá

Senador Amaral

Senador José Bento

Senador Modestino Gonçalves

Senhora do Porto

Serra Azul de Minas

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serra dos Aimorés

Serranópolis de Minas

Serrania

Serro

Sete Lagoas

Setubinha

Silvianópolis

Soledade de Minas

Taiobeiras

Tapira

Tapiraí

Teófilo Otoni

Tiros

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Marias

Três Pontas

Tumiritinga

Tupaciguara

Turmalina

Turvolândia

Ubaí

Uberaba

Uberlândia

Umburatiba

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Bonita

Vargem Grande do Rio Pardo

Varginha

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia

Veredinha

Veríssimo

Virgem da Lapa

Virgínia

Virginópolis

Virgolândia

Wenceslau Braz

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

