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Chuva em Minas: mais de 500 cidades estão sob alerta até quarta (18/3)

Segundo o Inmet, há possibilidades de chuva intensa de até 50 mm/dia e ventos de 60 km/h. Confira a lista dos municípios e as recomendações do órgão

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
17/03/2026 11:53

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A Defesa Civil de BH informa que o volume de chuva previsto é de 20 a 40 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h
Segundo o Inmet, há possibilidades de chuva intensa de até 50 mm/dia e ventos de 60 km/h em 534 cidades de Minas Gerais crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.MG.Belo Horizonte

Quinhentos e trinta e quatro municípios de Minas Gerais estão sob alerta amarelo com risco de temporal e ventania até as 23h59 desta quarta-feira (18/3).

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O aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica possibilidades de chuva intensa de até 50 mm/dia e ventos de 60 km/h.

Segundo o órgão, nessas cidades há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A medição da chuva é feita em milímetros (mm), unidade que indica o volume de água acumulado em determinada área. Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que caíram 50 litros/m².

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O que fazer e não fazer?

  • Evite áreas de inundação;
  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e nem próximo a córregos;
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Cidade sob alerta amarelo

  • Abadia dos Dourados
  • Abaeté
  • Açucena
  • Água Boa
  • Água Comprida
  • Águas Formosas
  • Águas Vermelhas
  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Albertina
  • Alfenas
  • Almenara
  • Alpercata
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Alvorada de Minas
  • Andradas
  • Angelândia
  • Araçaí
  • Araçuaí
  • Araguari
  • Araporã
  • Arapuá
  • Araújos
  • Araxá
  • Arceburgo
  • Arcos
  • Areado
  • Aricanduva
  • Arinos
  • Ataléia
  • Augusto de Lima
  • Baependi
  • Baldim
  • Bambuí
  • Bandeira
  • Bandeira do Sul
  • Berilo
  • Berizal
  • Bertópolis
  • Biquinhas
  • Boa Esperança
  • Bocaina de Minas
  • Bocaiúva
  • Bom Despacho
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Repouso
  • Bonfinópolis de Minas
  • Bonito de Minas
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Botumirim
  • Brazópolis
  • Brasilândia de Minas
  • Brasília de Minas
  • Braúnas
  • Buenópolis
  • Bueno Brandão
  • Buritis
  • Buritizeiro
  • Cabeceira Grande
  • Cabo Verde
  • Cachoeira de Minas
  • Cachoeira de Pajeú
  • Cachoeira Dourada
  • Caetanópolis
  • Caldas
  • Camacho
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campanário
  • Campestre
  • Campina Verde
  • Campo Azul
  • Campo Florido
  • Campos Altos
  • Campos Gerais
  • Canápolis
  • Candeias
  • Cantagalo
  • Capelinha
  • Capetinga
  • Capinópolis
  • Capitão Andrade
  • Capitão Enéas
  • Capitólio
  • Caraí
  • Carbonita
  • Careaçu
  • Carlos Chagas
  • Carmésia
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Paranaíba
  • Carmo do Rio Claro
  • Carneirinho
  • Carvalhópolis
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  • Cássia
  • Catuji
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  • Cedro do Abaeté
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  • Chapada Gaúcha
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  • Conceição das Pedras
  • Conceição do Mato Dentro
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  • Delfim Moreira
  • Delfinópolis
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  • Divino das Laranjeiras
  • Divinolândia de Minas
  • Divinópolis
  • Divisa Alegre
  • Divisa Nova
  • Divisópolis
  • Dom Bosco
  • Dom Joaquim
  • Dom Viçoso
  • Dores de Guanhães
  • Dores do Indaiá
  • Doresópolis
  • Douradoquara
  • Elói Mendes
  • Engenheiro Caldas
  • Engenheiro Navarro
  • Espinosa
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Estrela do Indaiá
  • Estrela do Sul
  • Extrema
  • Fama
  • Felício dos Santos
  • Felisburgo
  • Felixlândia
  • Fernandes Tourinho
  • Ferros
  • Formiga
  • Formoso
  • Fortaleza de Minas
  • Fortuna de Minas
  • Francisco Badaró
  • Francisco Dumont
  • Franciscópolis
  • Francisco Sá
  • Frei Gaspar
  • Frei Inocêncio
  • Frei Lagonegro
  • Fronteira
  • Fronteira dos Vales
  • Fruta de Leite
  • Frutal
  • Funilândia
  • Galiléia
  • Gameleiras
  • Glaucilândia
  • Gonçalves
  • Gonzaga
  • Gouveia
  • Governador Valadares
  • Grão Mogol
  • Grupiara
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  • Guaxupé
  • Guimarânia
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  • Ibiaí
  • Ibiracatu
  • Ibiraci
  • Ibitiúra de Minas
  • Icaraí de Minas
  • Iguatama
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  • Inhaúma
  • Inimutaba
  • Ipiaçu
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  • Itacambira
  • Itacarambi
  • Itaipé
  • Itajubá
  • Itamarandiba
  • Itambacuri
  • Itamogi
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itanhomi
  • Itaobim
  • Itapagipe
  • Itapeva
  • Itapecerica
  • Itaú de Minas
  • Itinga
  • Ituiutaba
  • Iturama
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  • Jacuí
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  • Jequitaí
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  • Jequitinhonha
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  • Joanésia
  • João Pinheiro
  • Joaquim Felício
  • Jordânia
  • José Gonçalves de Minas
  • José Raydan
  • Josenópolis
  • Juramento
  • Juruaia
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  • Limeira do Oeste
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  • Manga
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  • Maria da Fé
  • Marilac
  • Marmelópolis
  • Martinho Campos
  • Mata Verde
  • Materlândia
  • Mathias Lobato
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
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  • Montes Claros
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  • Santa Helena de Minas
  • Santa Juliana
  • Santa Maria do Salto
  • Santa Maria do Suaçuí
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita do Sapucaí
  • Santa Rosa da Serra
  • Santa Vitória
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  • Santana do Riacho
  • Santo Antônio do Itambé
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  • Santo Antônio do Monte
  • Santo Antônio do Retiro
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  • São Gonçalo do Pará
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  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São Gotardo
  • São João Batista do Glória
  • São João da Lagoa
  • São João da Mata
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João do Manteninha
  • São João do Pacuí
  • São João do Paraíso
  • São João Evangelista
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  • São José da Safira
  • São José do Alegre
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  • São José do Jacuri
  • São Lourenço
  • São Pedro da União
  • São Pedro do Suaçuí
  • São Romão
  • São Roque de Minas
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  • São Sebastião do Maranhão
  • São Sebastião do Oeste
  • São Sebastião do Paraíso
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  • São Thomé das Letras
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  • Várzea da Palma
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  • Veredinha
  • Veríssimo
  • Virgem da Lapa
  • Virgínia
  • Virginópolis
  • Virgolândia
  • Wenceslau Braz

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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