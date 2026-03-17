PF deflagra operação contra crimes sexuais na internet em MG e 18 estados

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (17/3), a Operação Guardião Digital em 19 unidades da federação, com o objetivo de combater crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Ao todo, são cumpridos 34 mandados de busca e apreensão, sendo três em Minas Gerais. Até o momento, uma pessoa foi presa em flagrante.

Segundo a PF, a operação busca identificar e responsabilizar criminosos que atuam principalmente na internet, armazenando, compartilhando, produzindo ou comercializando conteúdos ilegais envolvendo menores.

A ação integra o esforço contínuo da corporação no enfrentamento desse tipo de crime, considerado uma das mais graves violações à dignidade de crianças e adolescentes.

A operação ocorre no mesmo dia em que entra em vigor a Lei nº 15.211/2025, conhecida como ECA Digital, que estabelece novos mecanismos de proteção no ambiente virtual. Entre as medidas previstas está a criação do Centro Nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente, que funcionará no âmbito da Polícia Federal para receber comunicações de provedores sobre conteúdos ilegais.

A PF destaca que, embora o termo “pornografia” ainda seja utilizado no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota preferencialmente expressões como “abuso sexual” ou “violência sexual” contra crianças e adolescentes, por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.

A corporação também reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e adolescentes, incentivando o diálogo e a comunicação sobre situações suspeitas no ambiente digital.

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