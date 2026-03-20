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CAMPO DAS VERTENTES

Cavalos morrem após ataque de abelhas em Ibertioga

Bombeiros verificaram que o enxame de grande proporção estava instalado em uma árvore dentro do lote onde se encontravam os animais

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Repórter
20/03/2026 19:56

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Um dos animais foi achado mortos pelos bombeiros e outro chegou a receber atendimento médico, mas também morreu
Um dos animais foi achado morto pelos bombeiros e o outro chegou a receber atendimento médico, mas também morreu crédito: CBMMG/Divulgação

Dois cavalos morreram após o ataque de um enxame de abelhas em Ibertioga (MG), no Campo das Vertentes, na tarde dessa quinta-feira (19/3). 

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Uma mulher ligou para o Corpo de Bombeiros e informou que as abelhas estavam instaladas em um lote vago ao lado de sua residência e atacavam dois equinos. A moradora permaneceu abrigada dentro de casa para se proteger. 

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Os bombeiros se deslocaram imediatamente ao local e, com o apoio de populares, identificaram a área onde os animais estavam sendo atacados. Um deles foi achado morto e o outro recebeu atendimento de médicos veterinários, mas também não resistiu.

Os bombeiros verificaram que o enxame de grande proporção estava instalado em uma árvore dentro do lote onde se encontravam os animais. Diante do risco iminente e das condições climáticas — com chuva no momento da ocorrência, dificultando um novo ataque das abelhas —, os bombeiros decidiram realizar o extermínio do enxame utilizando tochas. 

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"Após a ação, os militares realizaram uma varredura em toda a área, certificando-se de que não havia mais riscos para moradores ou outros animais nas proximidades. O Corpo de Bombeiros reforça a orientação de que, em situações envolvendo enxames de abelhas, a população deve evitar aproximação, procurar abrigo imediato e acionar o telefone de emergência 193", informou a corporação. 

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