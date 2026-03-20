Interdição na BR-381 entra no 4º dia e causa longos congestionamentos

A interdição de um trecho da BR-381 em Camanducaia (MG), no Sul do estado, chega ao terceiro dia nesta sexta-feira (20/3) e continua provocando lentidão e longos congestionamentos. Segundo a Arteris, concessionária responsável pela rodovia, a pista sentido São Paulo segue totalmente fechada, sem previsão de uma liberação.



De acordo com a empresa, o trânsito está sendo desviado pela faixa esquerda da pista sentido Belo Horizonte. Ainda assim, o fluxo é lento e os motoristas enfrentam filas que já passam de 13 quilômetros no sentido São Paulo.



O problema começou na tarde de terça-feira (17/3), quando houve o derramamento de uma carga de Dioctil Ftalato (DOP) no km 921,2 da rodovia. O produto, altamente oleoso, deixou a pista extremamente escorregadia, o que levou à interdição total do trecho por questões de segurança.

Inicialmente, uma das faixas chegou a ser liberada por poucos minutos, mas equipes técnicas avaliaram que o risco de acidente era alto e optaram pelo bloqueio completo e um sistema de desvio. Desde então, uma empresa especializada está trabalhando na limpeza da via, processo considerado difícil devido às características do material.



Limpeza avança, mas liberação será gradual

Segundo a Arteris, os trabalhos evoluíram para a fresagem do pavimento, técnica que remove a camada contaminada do asfalto. A previsão é que a faixa da esquerda seja liberada neste sábado (21/3), enquanto a liberação total, incluindo a faixa da direita, pode ocorrer até o dia 31 de março.

Até lá, o trânsito deve continuar operando com restrições e lentidão no trecho.



Outros acidentes

Além da interdição, acidentes registrados nesta sexta-feira (20/3) dentro do mesmo trecho pioraram ainda mais o cenário na BR-381.



Um engavetamento seguido de tombamento de uma carreta carregada com manga, no km 915,7, envolveu quatro veículos e deixou uma pessoa morta. A pista precisou ser totalmente interditada em alguns momentos para o destombamento, gerando fila entre os quilômetros 896 e 915.



Pouco depois, outro engavetamento, desta vez no km 898,9, em Cambuí (MG), no Sul do estado, envolvendo três carretas, também causou bloqueio total da pista e cerca de nove quilômetros de congestionamento.



Orientação aos motoristas

A concessionária recomenda que motoristas redobrem a atenção ao passar pelo trecho e, se possível, busquem rotas alternativas. Equipes da Arteris, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e serviços de resgate seguem trabalhando na região para garantir a segurança e minimizar os impactos no trânsito.



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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice