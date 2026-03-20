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ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Interdição na BR-381 entra no 4º dia e causa longos congestionamentos

Derramamento de produto químico mantém pista fechada em Camanducaia, no Sul de MInas. Fluxo segue com desvio e as filas chegam a 13 quilômetros

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
20/03/2026 19:21

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Trecho da BR-381 onde acontece a intervenção que já dura quatro dias
Trecho da BR-381 onde acontece a intervenção que já dura quatro dias crédito: Arteris/Reprodução

A interdição de um trecho da BR-381 em Camanducaia (MG), no Sul do estado, chega ao terceiro dia nesta sexta-feira (20/3) e continua provocando lentidão e longos congestionamentos. Segundo a Arteris, concessionária responsável pela rodovia, a pista sentido São Paulo segue totalmente fechada, sem previsão de uma liberação.

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De acordo com a empresa, o trânsito está sendo desviado pela faixa esquerda da pista sentido Belo Horizonte. Ainda assim, o fluxo é lento e os motoristas enfrentam filas que já passam de 13 quilômetros no sentido São Paulo.

O problema começou na tarde de terça-feira (17/3), quando houve o derramamento de uma carga de Dioctil Ftalato (DOP) no km 921,2 da rodovia. O produto, altamente oleoso, deixou a pista extremamente escorregadia, o que levou à interdição total do trecho por questões de segurança.

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Inicialmente, uma das faixas chegou a ser liberada por poucos minutos, mas equipes técnicas avaliaram que o risco de acidente era alto e optaram pelo bloqueio completo e um sistema de desvio. Desde então, uma empresa especializada está trabalhando na limpeza da via, processo considerado difícil devido às características do material.


Limpeza avança, mas liberação será gradual

Segundo a Arteris, os trabalhos evoluíram para a fresagem do pavimento, técnica que remove a camada contaminada do asfalto. A previsão é que a faixa da esquerda seja liberada neste sábado (21/3), enquanto a liberação total, incluindo a faixa da direita, pode ocorrer até o dia 31 de março.
Até lá, o trânsito deve continuar operando com restrições e lentidão no trecho.


Outros acidentes

Além da interdição, acidentes registrados nesta sexta-feira (20/3) dentro do mesmo trecho pioraram ainda mais o cenário na BR-381.

Um engavetamento seguido de tombamento de uma carreta carregada com manga, no km 915,7, envolveu quatro veículos e deixou uma pessoa morta. A pista precisou ser totalmente interditada em alguns momentos para o destombamento, gerando fila entre os quilômetros 896 e 915.

Pouco depois, outro engavetamento, desta vez no km 898,9, em Cambuí (MG), no Sul do estado, envolvendo três carretas, também causou bloqueio total da pista e cerca de nove quilômetros de congestionamento.

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Orientação aos motoristas

A concessionária recomenda que motoristas redobrem a atenção ao passar pelo trecho e, se possível, busquem rotas alternativas. Equipes da Arteris, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e serviços de resgate seguem trabalhando na região para garantir a segurança e minimizar os impactos no trânsito.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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