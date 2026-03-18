MG: acidente envolvendo quatro veículos deixa um morto e três feridos
Caminhão carregado de cimento sai desgovernado e entra pela contramão na MGC-135, na saída de Montes Claros para Bocaiuva
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Um grave acidente, envolvendo quatro veículos, ocorrido no fim da tarde desta quarta-feira (18/3), na MGC-135, na área urbana de Montes Claros, no Norte de Minas, resultou em uma pessoa morta e pelo menos três feridos. O acidente aconteceu junto ao viaduto do entroncamento viário da cidade, na saída de Montes Claros para Bocaiuva.
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Um caminhão carregado de cimento, que teria perdido os freios na descida do viaduto, saiu desgovernado no sentido Bocaiuva/Montes Claros, entrou pela contramão e atingiu outros três veículos que seguiam em sentido contrário: outro caminhão, uma Fiat Strada e um Corsa.
Após o choque com os outros veículos, o caminhão carregado de cimento tombou e ainda bateu em uma árvore. O motorista do caminhão, de 52 anos, morreu na hora, e a carga de cimento derramou na lateral da pista. A carga seguia de Vespasiano (Região Metropolitana de Belo Horizonte) para a Bahia, estado onde nasceu o motorista que perdeu a vida na tragédia.
As vítimas com ferimentos foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e pela concessionária da rodovia (Ecovias Norte de Minas), sendo encaminhadas para hospitais de Montes Claros.
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A Polícia Militar Rodoviária compareceu ao local do acidente, situado entre a Vila Telma e a Vila Sion, e registrou a ocorrência. O trânsito foi interrompido parcialmente no trecho, com os motoristas sendo orientados pelos policiais militares. A concessionária da rodovia providenciou a remoção dos veículos envolvidos no sinistro e a limpeza da pista.