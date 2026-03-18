MG: acidente envolvendo quatro veículos deixa um morto e três feridos

Um grave acidente, envolvendo quatro veículos, ocorrido no fim da tarde desta quarta-feira (18/3), na MGC-135, na área urbana de Montes Claros, no Norte de Minas, resultou em uma pessoa morta e pelo menos três feridos. O acidente aconteceu junto ao viaduto do entroncamento viário da cidade, na saída de Montes Claros para Bocaiuva.

Um caminhão carregado de cimento, que teria perdido os freios na descida do viaduto, saiu desgovernado no sentido Bocaiuva/Montes Claros, entrou pela contramão e atingiu outros três veículos que seguiam em sentido contrário: outro caminhão, uma Fiat Strada e um Corsa.

Após o choque com os outros veículos, o caminhão carregado de cimento tombou e ainda bateu em uma árvore. O motorista do caminhão, de 52 anos, morreu na hora, e a carga de cimento derramou na lateral da pista. A carga seguia de Vespasiano (Região Metropolitana de Belo Horizonte) para a Bahia, estado onde nasceu o motorista que perdeu a vida na tragédia.

As vítimas com ferimentos foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e pela concessionária da rodovia (Ecovias Norte de Minas), sendo encaminhadas para hospitais de Montes Claros.

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A Polícia Militar Rodoviária compareceu ao local do acidente, situado entre a Vila Telma e a Vila Sion, e registrou a ocorrência. O trânsito foi interrompido parcialmente no trecho, com os motoristas sendo orientados pelos policiais militares. A concessionária da rodovia providenciou a remoção dos veículos envolvidos no sinistro e a limpeza da pista.