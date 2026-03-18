Assine
overlay
Início Gerais
Violência no trânsito:

MG: acidente envolvendo quatro veículos deixa um morto e três feridos

Caminhão carregado de cimento sai desgovernado e entra pela contramão na MGC-135, na saída de Montes Claros para Bocaiuva

Publicidade
Carregando...
LR
Luiz Ribeiro
LR
Luiz Ribeiro
Repórter
18/03/2026 19:13

compartilhe

SIGA
x
Caminhão carregado de cimento bateu em árvore depois de chocar com outro caminhão e dois carros pequenos
Caminhão carregado de cimento bateu em árvore depois de chocar com outro caminhão e dois carros pequenos. crédito: Luiz Ribeiro/EM Data/DA Press

Um grave acidente, envolvendo quatro veículos, ocorrido no fim da tarde desta quarta-feira (18/3), na MGC-135, na área urbana de Montes Claros, no Norte de Minas, resultou em uma pessoa morta e pelo menos três feridos. O acidente aconteceu junto ao viaduto do entroncamento viário da cidade, na saída de Montes Claros para Bocaiuva.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Um caminhão carregado de cimento, que teria perdido os freios na descida do viaduto, saiu desgovernado no sentido Bocaiuva/Montes Claros, entrou pela contramão e atingiu outros três veículos que seguiam em sentido contrário: outro caminhão, uma Fiat Strada e um Corsa.

Após o choque com os outros veículos, o caminhão carregado de cimento tombou e ainda bateu em uma árvore. O motorista do caminhão, de 52 anos, morreu na hora, e a carga de cimento derramou na lateral da pista. A carga seguia de Vespasiano (Região Metropolitana de Belo Horizonte) para a Bahia, estado onde nasceu o motorista que perdeu a vida na tragédia.

As vítimas com ferimentos foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e pela concessionária da rodovia (Ecovias Norte de Minas), sendo encaminhadas para hospitais de Montes Claros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar Rodoviária compareceu ao local do acidente, situado entre a Vila Telma e a Vila Sion, e registrou a ocorrência. O trânsito foi interrompido parcialmente no trecho, com os motoristas sendo orientados pelos policiais militares. A concessionária da rodovia providenciou a remoção dos veículos envolvidos no sinistro e a limpeza da pista.

Tópicos relacionados:

acidente c feridos minas moto policia samu

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay