Homem baleado bate carro e morre em Paracatu

Um homem foi morto a tiros nesta quarta-feira (18/3), em Paracatu, no Noroeste de Minas, após ser atingido por disparos enquanto dirigia. Mesmo ferido, ele tentou fugir, mas perdeu o controle do veículo e bateu em um carro estacionado.

O crime foi registrado no Bairro Novo Horizonte. A vítima foi socorrida e levada ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima dentro do carro. O homem teria sido atingido em outro ponto da mesma rua antes de tentar escapar. Após ser baleado, ele dirigiu por alguns metros até perder o controle da direção e provocar a colisão.

A perícia esteve no local e realizou os levantamentos iniciais. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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A Polícia Militar segue em busca de informações que levem à identificação e localização do autor dos disparos. A motivação do crime ainda é desconhecida