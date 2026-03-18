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EXECUÇÃO AO VOLANTE

Homem baleado bate carro e morre em Paracatu

Após ser atingido enquanto dirigia, vítima tentou fugir mesmo ferida, mas perdeu o controle do veículo e bateu em um automóvel estacionado

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
18/03/2026 18:25

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Homem baleado bate carro e morre em Paracatu
Crime foi cometido no Bairro Novo Horizonte, em Paracatu; polícia investiga motivação da execução crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um homem foi morto a tiros nesta  quarta-feira (18/3), em Paracatu, no Noroeste de Minas, após ser atingido por disparos enquanto dirigia. Mesmo ferido, ele tentou fugir, mas perdeu o controle do veículo e bateu em um carro estacionado.

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O crime foi registrado no Bairro Novo Horizonte.  A vítima foi socorrida e levada ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima dentro do carro. O homem teria sido atingido em outro ponto da mesma rua antes de tentar escapar. Após ser baleado, ele dirigiu por alguns metros até perder o controle da direção e provocar a colisão.

A perícia esteve no local e realizou os levantamentos iniciais. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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A Polícia Militar segue em busca de informações que levem à identificação e localização do autor dos disparos. A motivação do crime ainda é desconhecida

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