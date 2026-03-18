Preso na Bolívia, 'Mancha' será transferido para prisão de segurança máxima

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O traficante Douglas de Azevedo Carvalho, de 34 anos, conhecido como "Mancha" passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (18/3). O criminoso foi preso em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em ação conjunta com a Polícia Federal (PF) e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Conforme o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), ele foi transferido para o Brasil, e está preso preventivamente no Complexo Penitenciário Público Privado, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Após a sessão, o TJMG determinou que o criminoso seja transferido para um presídio de segurança máxima.

Com a decisão da MMª Juíza de Direito, Dra. Juliana Beretta Kirche Ferreira Pinto, foram oficiados o Diretor Geral do Departamento Penitenciário do Estado de Minas Gerais e ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais.

O traficante participou da audiência por meio de videoconferência no Complexo Penitenciário Público Privado.

Relembre o caso

"Mancha", considerado um dos maiores líderes do tráfico em Minas Gerais, foi preso no domingo (15/3), em um condomínio de luxo na Bolívia. Ele estava com a companheira na ocasião.

O criminoso é mineiro, natural de Contagem, na Grande BH, e estava foragido desde 2024. No fim de semana ele foi localizado e preso na cidade boliviana onde estava vivendo há cerca de um ano. Com o suspeito foram encontrados uma identidade falsa, um passaporte italiano falso e US$ 60 mil. Douglas estava na lista de procurados do Programa Captura, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O criminoso estava sendo investigado desde 2022 por associação ao tráfico. Douglas Carvalho foi preso em 2023 pela PC e recebeu posteriormente o benefício da prisão domiciliar mediante monitoramento de tornozeleira eletrônica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um ano depois, em 2024, ele rompeu a tornozeleira, que foi encontrada pelos policiais em um macaco de pelúcia durante uma busca e apreensão em uma casa de luxo em Escarpas do Lago, Capitólio (MG), no Sul de Minas. A corporação acredita que o suspeito usava o bicho de pelúcia para driblar o monitoramento da Justiça. Desde a ocasião, Mancha estava foragido.