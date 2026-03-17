Padrasto é preso por tráfico e agressão a jovem com deficiência

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante na tarde dessa segunda-feira (16/3), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, suspeito de agredir o enteado que tem deficiência intelectual. A polícia ainda encontrou drogas no local.

A ocorrência foi registrada no Bairro Jardim Esperança e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada após denúncia. Um dos irmãos relatou ainda que presenciou o padrasto agredindo um outro jovem na manhã do mesmo dia.

Segundo a PM, os irmãos estavam no quarto quando o homem entrou e desferiu um soco na cabeça da vítima, que caiu sobre a cama. Segundo testemunhas, essa não seria a primeira agressão. O jovem apresentava vermelhidão no couro cabeludo, mas, devido à dificuldade de comunicação, não foi possível verificar outras possíveis lesões.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais receberam nova denúncia de que o suspeito estaria utilizando a residência para a comercialização de drogas. Durante a abordagem, o homem estava com uma sacola contendo substância semelhante à maconha. Ele afirmou ser usuário e disse ter encontrado a droga na rua. A PM realizou buscas na casa e encontrou mais maconha estava na cozinha.

Briga

Em depoimento, a mãe da vítima afirmou ter conhecimento do uso de drogas pelo companheiro dentro da residência, mas negou as agressões relatadas na denúncia. Ela também informou que situações anteriores já foram apuradas e que, no sábado anterior, os irmãos teriam se envolvido em uma briga.

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O homem foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de plantão, junto com a droga apreendida.