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CRIME NA GRANDE BH

Homem esfaqueia irmão gêmeo durante briga em Contagem

Irmãos brigaram durante bebedeira no Bairro Parque São João; vítima foi socorrida e encaminhada a hospital da região

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
17/03/2026 15:57

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Homem dá facada em irmão gêmeo durante briga; vítima atendida no Hospital Municipal de Contagem
Vítima de 38 anos foi levada para o Hospital Municipal de Contagem, na Grande BH crédito: Jair Amaral/EM/D.A.Press

Um homem, de 38 anos, foi esfaqueado por seu irmão gêmeo, na noite dessa segunda-feira (16/3), durante uma briga. Eles estavam bebendo juntos em casa, no Bairro Parque São João, em Contagem, na Região metropolitana de Belo Horizonte, quando um deles deu um golpe de faca na barriga do outro.

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A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada e, ao chegarem ao local do crime, os militares encontraram a vítima sangrando. O agressor afirmou à PM que eles estavam bebendo cachaça quando começaram uma discussão. Ela evoluiu para briga física até que ele pegou uma faca e desferiu um golpe no irmão. 

O autor do crime assumiu a responsabilidade para a polícia e, segundo a PM, foi o próprio agressor que  procurou ajuda para o irmão.

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A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal de Contagem, onde foi atendido com uma lesão no lado direito da barriga. O ferimento possivelmente ocasionou lesão no fígado, segundo equipe médica do local.

A PM isolou o imóvel em que ocorreu o crime para perícia após o ocorrido. A faca que teria sido usada no crime foi apreendida. O suspeito foi preso após a ocorrência. A investigação agora segue a cargo da Polícia Civil.

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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