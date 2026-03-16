Contagem e governo de MG discutem integração do SIM e ônibus metropolitano

A Prefeitura de Contagem e o governo de Minas assinaram, na manhã desta segunda-feira (16/3), minuta de intenções para iniciar estudos de integração entre os ônibus municipais e metropolitanos que circulam pela cidade. A intenção de ambos os lados é permitir a integração tarifária entre os dois sistemas e reestruturar o itinerário das linhas.

A cerimônia de assinatura do documento ocorreu no Terminal Sede, que teve as obras finalizadas recentemente e é parte estruturante do Sistema Integrado de Mobilidade (SIM). O referido sistema visa reestruturar todo o transporte coletivo da cidade e deve começar a funcionar no segundo semestre deste ano.

Caso a proposta de integração entre os sistemas avance, o usuário do transporte coletivo poderá embarcar numa linha de ônibus municipal – que atualmente custa R$ 6,75 – e pagar um complemento tarifário para seguir em um ônibus metropolitano em direção à capital ou a outras cidades, cujas tarifas variam entre R$ 7,90 e R$ 11,25.

Outro desejo das duas administrações é reestruturar as linhas para que não haja concorrência entre os ônibus metropolitanos e os municipais dentro da cidade, permitindo a criação de itinerários com mais horários e tarifas menores.

Entregas

A prefeita Marília Campos (PT) defende que o SIM trará benefícios para a população, como a possibilidade de ir para qualquer lugar da cidade pagando apenas uma tarifa e a redução do tempo das viagens devido às faixas exclusivas e preferenciais para ônibus.

As obras para o sistema tiveram início há mais de 10 anos e chegaram a ser paralisadas por um tempo, gerando transtornos no trânsito e desconfiança na população. Contudo, Marília garante que o SIM começará a operar, junto das estações, ainda este ano.

“É melhorar o sistema viário para que ele suporte o sistema (SIM) com conforto e melhore a mobilidade. Nós estamos na fase, eu diria, de conclusão. Não é fácil fazer. Tivemos o problema de chuva, tivemos problema de contrato de empresa, mas o mais importante é que a gente está fazendo mais uma entrega”, afirma.

Integração

O SIM começará a operar quando todas as estações estiverem prontas, assim como outras intervenções viárias, tais como viadutos e faixas de trânsito. O mapa do sistema envolve 10 estações de ônibus no modelo BRT, localizadas no canteiro central da Avenida João César de Oliveira e na Cidade Industrial, e cinco terminais de integração entre as linhas alimentadoras (que vêm dos bairros) e as linhas troncais (que seguem pelos corredores para outros terminais ou regiões de interesse).

As estações e terminais possuem módulos separados para os ônibus municipais e para os ônibus metropolitanos. Segundo o secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), Pedro Bruno, o governo estadual está disposto a negociar com a prefeitura para implantar a integração entre os dois sistemas, de modo que ambas as administrações organizem os ônibus de Contagem de maneira conjunta.

“Nós estamos dando um passo muito importante em Contagem, firmando esse convênio que vai desdobrar em uma série de ações, como, por exemplo, o redesenho de linhas para atender melhor a população, sem sobreposição entre linha municipal e linha metropolitana. Pretendemos avançar também com um modelo de gestão para trazer uma melhor qualidade ao usuário e caminharmos também para chegar numa integração tarifária”, detalha.

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Segundo a Prefeitura de Contagem, o SIM será entregue à população após o estudo de reestruturação das linhas de ônibus. Em relação às estruturas, o Terminal Várzea das Flores está com obras avançadas e deve ser finalizado no mês de maio. Os terminais Petrolândia e Ressaca, por sua vez, vão passar por adaptações e reformas, pois estão há muito tempo parados.