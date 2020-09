Contagem: Terminal Petrolândia terá atividade suspensa nesta quarta

Os ônibus roxos e amarelos, utilizados no terminal, irão retomar as linhas que foram suspensas com a inauguração do novo sistema de transporte (foto: PMC/Divulgação)

Passado pouco mais de uma semana de sua inauguração, a Transcon resolveu suspender o funcionamento do Terminal Petrolândia, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a partir dessa quarta-feira (9). A decisão, segundo a prefeitura, será para realizar ajustes no sistema, atendendo a solicitações dos usuários do transporte coletivo municipal.

O Sistema Integrado de Mobilidade (SIM) promete maior agilidade e economia para quem utiliza os ônibus municipais. Mas, até o primeiro semestre de 2021, os contagenses irão continuar pagando por cada ônibus que utilizarem.

A diferença está na cor dos ônibus, pois essas linhas deixarão de utilizar os veículos verdes para operar com a frota renovada. Os ônibus novos, nas cores roxa e amarela, contam com GPS, Wi-Fi e ar-condicionado.

Para orientar os passageiros, a Transcon vai entregar folhetos informativos, afixar faixas nas principais vias da região do Petrolândia e pontos finais das linhas, mensagens com carros de som e publicações nas redes sociais. Os usuários também poderão entrar em contato com a autarquia no telefone (31) 3329-3390 ou no e-mail atendimento.transcon@contagem.mg.gov.br.



Entenda como funciona o sistema

No último dia 30, o Terminal Petrolândia entrou em operação e a intenção da Transcon é que o novo sistema de transporte integre as oito regiões administrativas da cidade por meio de cinco terminais rodoviários.

Em cada um circularão ônibus amarelos e roxos, de acordo com seu itinerário. Os primeiros atenderão às linhas Alimentadoras e Interterminais, ou seja, só circularão dentro da mesma região, interligando esses bairros. Já os coletivos roxos atenderão às linhas Troncais e circularão entre os terminais, unindo as oito regiões.

Até o fim deste ano, as obras do Terminal Ressaca deverão estar concluídas. Os três terminais restantes devem ser inaugurados em 2021.