Vítima de sequestro é resgatada em porta-malas de carro na BR-116

Um homem foi encontrado no porta-malas de um carro branco, na noite de sábado (14/3) pela Polícia Rodoviária Federal. A vítima, que tinha suas mãos amarradas, foi alvo de um assalto a mão armada, seguido de um sequestro. O resgate aconteceu em Itaobim, na região de Jequitinhonha-Mucuri em Minas.

Durante uma ronda, por volta das 23h na BR-116, a PRF deu ordem de parada ao VW Virtus Branco com placas do estado de Sergipe. O motorista não obedeceu e iniciou uma fuga. A perseguição se estendeu por 5 km até que o suspeito abandonou o carro e fugiu a pé pelas matas que cercavam a rodovia.

A polícia, ao se aproximar do veículo, escutou gritos vindo no porta-malas. Ao abrirem, encontraram um homem com as mãos amarradas para trás.

Segundo a vítima, o sequestro aconteceu algumas horas antes de quando a PRF abordou o carro. O homem foi rendido, na BR-251, próximo ao trevo do Cariri, na altura do município Cachoeira do Pajeú (MG). Três homens realizaram disparos para forçar a parada do Fiat Fiorino branco, carro da vítima. Após o assalto, a vítima foi amarrada e colocada no porta-malas do Virtus, carro onde se encontravam os assaltantes. Eles seguiram em busca de novos alvos.

O veículo apresentou sinais de adulteração, de acordo com vistoria da PRF. Havia inconsistência na identificação das placas. Após checagem, foi verificado que ele tinha sido roubado em 5 de março em Eunápolis (BA).

O Fiorino ainda não foi localizado. As buscas pelos suspeitos e pelo veículo da vítima seguem sendo feitas pela PRF, agora com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos