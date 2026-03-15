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VIOLÊNCIA

Mulher mantida em cárcere privado é resgatada em Ibirité

Segundo a Polícia Militar, mulher mantida em cárcere estava em estado físico crítico e foi resgatada pela janela

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
15/03/2026 17:05 - atualizado em 15/03/2026 17:07

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A Polícia Militar ainda não conseguiu descobrir e prender o assassino
A polícia resgatou a mulher em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte crédito: PMMG

Uma mulher de 48 anos, que estava sendo mantida em cárcere privado pelo companheiro, de 54, foi resgatada na manhã deste domingo (15/3) pela Polícia Militar (PMMG) na Rua São Cristóvão, no Bairro Durval de Barros, em Ibirité (MG), na Grande BH

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Segundo os policiais, a denúncia informava que a vítima estava sendo agredida e obrigada a consumir drogas, o que a impedia de sair de casa.

Ao chegar ao local, os militares não conseguiram contato com ninguém. O acesso à residência era complicado e, embora a casa fosse bem estruturada, ficava em um declive, quase em um buraco, dificultando a ação da viatura e o contato com vizinhos.

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Os policiais conseguiram falar com um vizinho, que era parente da vítima e autorizou a entrada na sua casa. De lá, os militares subiram no telhado e visualizaram a residência da mulher. No local, havia um cão da raça rottweiler, que impossibilitava a entrada imediata dos policiais.

mulher atendeu aos militares chorando e afirmando que não tinha condições de abrir a porta do quarto em que estava trancada. Segundo a corporação, ela apresentava problemas de saúde, tinha dificuldade para se locomover e pesava cerca de 45 kg.

Os policiais ajudaram a mulher a deixar a casa, pela janela, e a subir 77 degraus até ser retirada do local em segurança. 

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Durante a ação, o suspeito conseguiu fugir. A vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ibirité. 

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