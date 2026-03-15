Mulher mantida em cárcere privado é resgatada em Ibirité

Uma mulher de 48 anos, que estava sendo mantida em cárcere privado pelo companheiro, de 54, foi resgatada na manhã deste domingo (15/3) pela Polícia Militar (PMMG) na Rua São Cristóvão, no Bairro Durval de Barros, em Ibirité (MG), na Grande BH

Segundo os policiais, a denúncia informava que a vítima estava sendo agredida e obrigada a consumir drogas, o que a impedia de sair de casa.

Ao chegar ao local, os militares não conseguiram contato com ninguém. O acesso à residência era complicado e, embora a casa fosse bem estruturada, ficava em um declive, quase em um buraco, dificultando a ação da viatura e o contato com vizinhos.

Os policiais conseguiram falar com um vizinho, que era parente da vítima e autorizou a entrada na sua casa. De lá, os militares subiram no telhado e visualizaram a residência da mulher. No local, havia um cão da raça rottweiler, que impossibilitava a entrada imediata dos policiais.

A mulher atendeu aos militares chorando e afirmando que não tinha condições de abrir a porta do quarto em que estava trancada. Segundo a corporação, ela apresentava problemas de saúde, tinha dificuldade para se locomover e pesava cerca de 45 kg.

Os policiais ajudaram a mulher a deixar a casa, pela janela, e a subir 77 degraus até ser retirada do local em segurança.

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Durante a ação, o suspeito conseguiu fugir. A vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ibirité.