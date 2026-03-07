MG: reféns são resgatados em porta-malas após sequestro de 12h
Durante o trajeto, os suspeitos também fizeram chamadas de vídeo para a filha da idosa dizendo que a matariam se a polícia fosse acionada
compartilheSIGA
RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Policiais militares resgataram na noite dessa sexta-feira (6/3), na BR-040, altura de Ribeirão das Neves (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, uma idosa de 70 anos e um homem de 27 que estavam presos no porta-malas de um carro depois de terem sido sequestrados em São Pedro da Aldeia (RJ). As vítimas ficaram cerca de 12 horas como reféns.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, a idosa e um inquilino que estava com ela foram abordados por um jovem de 18 anos e outro de 16 em duas motos, por volta das 9h30, na cidade da Região dos Lagos fluminense.
Os dois foram colocados dentro do porta-malas do carro da idosa, um Toyota Corolla Cross vermelho. Eles foram cobertos com um edredom e os suspeitos rodaram com o carro com som alto para que gritos não pudessem ser ouvidos.
Leia Mais
Ameaças de morte
As vítimas relataram que ficaram sem água e sofreram ameaças de morte. Durante o trajeto, os suspeitos também fizeram chamadas de vídeo para a filha da idosa dizendo que a matariam se a polícia fosse acionada.
A idosa foi obrigada a fornecer senhas bancárias do celular para transferir dinheiro para os suspeitos. Cerca de R$ 700 em espécie também foram roubados.
Por volta das 21h de ontem, policiais militares desconfiaram dos jovens e fizeram a abordagem, no Bairro San Marino. O resgate ocorreu em um posto de gasolina.
A idosa desmaiou logo após ser libertada. Segundo a PM, a vítima, que é diabética, estava desnorteada e o rapaz que estava com ela, em estado de choque.
Dívida com traficantes
O jovem de 18 anos recebeu voz de prisão pelos crimes de extorsão mediante sequestro, tortura, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. O rapaz de 16 anos responderá por atos infracionais análogos aos três primeiros crimes.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Os policiais apreenderam no carro um revólver com seis munições, quatro aparelhos celulares e o dinheiro roubado. Segundo a PM, o jovem de 18 anos confessou que cometeu o crime para pagar dívidas com traficantes no Rio de Janeiro, após ter sido expulso de sua comunidade por roubos de moto.