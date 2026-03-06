Pastor passa mal e morre em motel em Ipatinga
Identificado como Moisés Galdino, homem era casado e estava no local em outra mulher
compartilheSIGA
Um homem de 53 anos morreu no início na última quarta-feira (4/3) depois de passar mal em um motel localizado no bairro Canaã, em Ipatinga (MG), no Vale do Aço. A vítima foi identificada como o pastor Moisés Galdino, morador do bairro Jardim Panorama.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo informações divulgadas por páginas locais, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) acionou a Polícia Militar por conta de uma ligação de uma mulher que não se identificou. Ela informou que estava no estabelecimento acompanhada de um homem que havia passado mal, com suspeita de infarto.
Leia Mais
Uma viatura do SAMU foi deslocada imediatamente ao local. Ao chegar ao quarto, os socorristas encontraram a mulher, que relatou ter mantido relação sexual com a vítima. Ela contou que o homem começou a se sentir mal, caiu e ficou desacordado.
Ainda conforme o relato da acompanhante, ela acionou o socorro logo após o homem apresentar os primeiros sintomas. A equipe médica iniciou os procedimentos de reanimação que se estenderam por cerca de uma hora, utilizando todos os recursos disponíveis.
A morte de Moisés Galdino foi constatada ainda no motel. A mulher que estava com a vítima informou aos socorristas que o homem era casado e que não aguardaria a chegada da polícia. Ela deixou o motel antes de ser identificada.
Não foram constatados sinais de violência no corpo. A esposa da vítima foi localizada e esteve no motel, onde acompanhou os trâmites finais e ficou responsável pelos pertences do marido.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens a Moisés Galdino na 2ª Igreja Batista Nacional, no bairro Caçula, em Ipatinga, nessa quinta-feira. O enterro ocorreu em seguida.