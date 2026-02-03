Homem foge para não pagar conta de R$ 920 em motel

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Para tentar escapar do pagamento de uma conta de R$ 920 num motel, em Patos de Minas, Alto Paranaíba, um homem, de 27 anos, fugiu destruindo um portão do estabelecimento. Ao fugir, o homem deixou para trás a garota de programa, de 43 anos, com quem estava, e o pai dele, de 63 anos, que também participou da noite de agito.

O homem chegou ao motel, na Avenida Marabá, junto com o pai e a garota de programa. Ficaram lá, por 11 horas. Durante a noitada pediram diversos drinks e comida - uma lasanha, salaminho e outros itens de consumo.

Por volta de 3h, o homem foi até a recepção e pediu para ir até em casa, pois estaria sem dinheiro para pagar a conta. A funcionária negou, alegando que existiam normas no motel e que vedavam a sua saída.

Sem falar nada, o homem retornou para o quarto. Pouco tempo depois, ele entrou em seu carro e fugiu, destruindo o portão do motel com o veículo.

A Polícia Militar foi acionada pela funcionária e encontrou no local o pai do fugitivo e a garota de programa. Segundo o pai não havia motivo para que o filho tivesse deixado o motel sem pagar a conta.

R$ 200

A garota de programa disse que pai e filho tinham combinado de pagar R$ 200 pelo programa mas não tinham dinheiro. Ela registrou queixa.

Um levantamento feito pela PM apontou que o fugitivo é reincidente nesse tipo de crime.

O pai e a garota de programa foram liberados logo depois de prestarem depoimento na delegacia. Uma operação foi montada pela PM para tentar encontrar o fugitivo. Ele será enquadrado no crime de estelionato, crime por obter vantagem indevida ao enganar alguém por meio de fraude, mentira ou outro artifício. A pena prevista é de um a cinco anos de reclusão.