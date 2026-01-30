Justiça manda motorista devolver R$ 88 mil desviados de idosa
Golpe foi aplicado entre janeiro de 2023 e abril de 2024, quando a ré se aproveitou da relação de confiança com a vítima
compartilheSIGA
A Justiça condenou uma motorista particular de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, por aplicar um golpe em uma idosa de 79 anos. A mulher deverá devolver mais de R$ 88 mil desviados da conta bancária da vítima, além de pagar juros e correção monetária.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A decisão foi confirmada pela 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que manteve a sentença da Comarca de Patos de Minas.
Leia Mais
O golpe foi aplicado entre janeiro de 2023 e abril de 2024. De acordo com o processo, a motorista se aproveitou da relação de confiança criada ao prestar serviços frequentes à idosa. Usando aplicativos de acesso remoto, ela manipulou o celular da vítima e realizou 48 transferências bancárias sem autorização, todas destinadas à própria conta.
- Buscas por criança de 4 anos em Jeceaba continuam à noite
- BR-365: moradores protestam contra criação de pedágios e pedem duplicação
- Rio Paracatu transborda e seis pessoas ilhadas são resgatadas por bombeiros
Extratos bancários comprovaram, de forma cronológica, as movimentações irregulares, que somaram R$ 88.847,40 retirados da conta da mulher.
A defesa recorreu alegando cerceamento de defesa e pediu novas provas, como oitiva de testemunhas e perícia técnica, mas os pedidos foram negados. O TJMG destacou que a ré não apresentou contestação no momento adequado do processo, caracterizando revelia.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Na decisão, os magistrados ressaltaram a gravidade do abuso de confiança contra pessoa idosa, protegida pelo Estatuto do Idoso. Além da condenação na esfera cível, a motorista também responde a denúncia do Ministério Público por furto qualificado.