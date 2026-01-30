Assine
Justiça manda motorista devolver R$ 88 mil desviados de idosa

Golpe foi aplicado entre janeiro de 2023 e abril de 2024, quando a ré se aproveitou da relação de confiança com a vítima

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
30/01/2026 19:39 - atualizado em 30/01/2026 19:41

Decisão foi confirmada pela 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)
Decisão foi confirmada pela 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) crédito: Divulgação/TJMG

A Justiça condenou uma motorista particular de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, por aplicar um golpe em uma idosa de 79 anos. A mulher deverá devolver mais de R$ 88 mil desviados da conta bancária da vítima, além de pagar juros e correção monetária.

A decisão foi confirmada pela 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que manteve a sentença da Comarca de Patos de Minas.

O golpe foi aplicado entre janeiro de 2023 e abril de 2024. De acordo com o processo, a motorista se aproveitou da relação de confiança criada ao prestar serviços frequentes à idosa. Usando aplicativos de acesso remoto, ela manipulou o celular da vítima e realizou 48 transferências bancárias sem autorização, todas destinadas à própria conta.

Extratos bancários comprovaram, de forma cronológica, as movimentações irregulares, que somaram R$ 88.847,40 retirados da conta da mulher.

A defesa recorreu alegando cerceamento de defesa e pediu novas provas, como oitiva de testemunhas e perícia técnica, mas os pedidos foram negados. O TJMG destacou que a ré não apresentou contestação no momento adequado do processo, caracterizando revelia.

Na decisão, os magistrados ressaltaram a gravidade do abuso de confiança contra pessoa idosa, protegida pelo Estatuto do Idoso. Além da condenação na esfera cível, a motorista também responde a denúncia do Ministério Público por furto qualificado.

