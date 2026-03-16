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CHUVA INTENSA

Temporal em Minas: cidades estão sob alerta laranja nesta segunda (16/3)

Segundo o Inmet, há possibilidade de chuvas intensas de até 100mm/dia, além de ventos de até 100km/h. Confira a lista de municípios e as recomendações do órgão

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
16/03/2026 12:59

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Dirigir na chuva forte: 7 erros que você comete e podem ser fatais
Dirigir em períodos de chuva intensa exige atenção redobrada e o conhecimento de práticas de segurança para evitar acidentes. crédito: Rawpixel via Freepik

Cento e cinquenta e um cidades de Minas estão sob alerta laranja com possibilidades de chuvas intensas e ventania até 23h59min desta segunda-feira (16/3).

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Segundo aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), municípios do Norte, Noroeste,Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha estão com perigo de tempestade de até 100mm/dia, além de ventos intensos de até 100km/h, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Em outro aviso divulgado pelo órgão, 232 cidades mineiras também estão sob alerta amarelo com possibilidade de chuva de até 50mm/dia e ventos de até 60km/h também até 23h59. Nessas cidades, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A medição da chuva é feita em milímetros (mm), unidade que indica o volume de água acumulado em determinada área. Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 100 milímetros, significa que caíram 100 litros/m².

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O que fazer e não fazer?

  • Evite áreas de inundação;
  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

 

Cidade sob alerta laranja

  • Abadia dos Dourados
  • Água Boa
  • Água Comprida
  • Águas Formosas
  • Águas Vermelhas
  • Almenara
  • Angelândia
  • Araçuaí
  • Araguari
  • Araporã
  • Arinos
  • Ataléia
  • Bandeira
  • Berilo
  • Berizal
  • Bertópolis
  • Bocaiúva
  • Bonfinópolis de Minas
  • Bonito de Minas
  • Botumirim
  • Brasilândia de Minas
  • Brasília de Minas
  • Buritis
  • Buritizeiro
  • Cabeceira Grande
  • Cachoeira de Pajeú
  • Cachoeira Dourada
  • Campina Verde
  • Campo Azul
  • Campo Florido
  • Canápolis
  • Capelinha
  • Capinópolis
  • Capitão Enéas
  • Caraí
  • Carbonita
  • Carlos Chagas
  • Carmo do Paranaíba
  • Carneirinho
  • Cascalho Rico
  • Catuji
  • Catuti
  • Centralina
  • Chapada do Norte
  • Chapada Gaúcha
  • Claro dos Poções
  • Comendador Gomes
  • Comercinho
  • Conceição das Alagoas
  • Cônego Marinho
  • Conquista
  • Coração de Jesus
  • Coromandel
  • Coronel Murta
  • Crisólita
  • Cristália
  • Cruzeiro da Fortaleza
  • Curral de Dentro
  • Delta
  • Diamantina
  • Divisa Alegre
  • Divisópolis
  • Dom Bosco
  • Douradoquara
  • Engenheiro Navarro
  • Espinosa
  • Estrela do Sul
  • Felisburgo
  • Formoso
  • Francisco Badaró
  • Francisco Dumont
  • Franciscópolis
  • Francisco Sá
  • Frei Gaspar
  • Fronteira
  • Fronteira dos Vales
  • Fruta de Leite
  • Frutal
  • Gameleiras
  • Glaucilândia
  • Grão Mogol
  • Grupiara
  • Guaraciama
  • Guarda-Mor
  • Guimarânia
  • Gurinhatã
  • Ibiaí
  • Ibiracatu
  • Icaraí de Minas
  • Indaiabira
  • Indianópolis
  • Ipiaçu
  • Iraí de Minas
  • Itacambira
  • Itacarambi
  • Itaipé
  • Itamarandiba
  • Itambacuri
  • Itaobim
  • Itapagipe
  • Itinga
  • Ituiutaba
  • Iturama
  • Jacinto
  • Jaíba
  • Janaúba
  • Januária
  • Japonvar
  • Jenipapo de Minas
  • Jequitaí
  • Jequitinhonha
  • Joaíma
  • João Pinheiro
  • Joaquim Felício
  • Jordânia
  • José Gonçalves de Minas
  • Josenópolis
  • Juramento
  • Juvenília
  • Ladainha
  • Lagamar
  • Lagoa dos Patos
  • Lagoa Formosa
  • Lagoa Grande
  • Lassance
  • Leme do Prado
  • Limeira do Oeste
  • Lontra
  • Luislândia
  • Machacalis
  • Malacacheta
  • Mamonas
  • Manga
  • Mata Verde
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Medina
  • Minas Novas
  • Mirabela
  • Miravânia
  • Montalvânia
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Azul
  • Monte Carmelo
  • Monte Formoso
  • Montes Claros
  • Montezuma
  • Nanuque
  • Natalândia
  • Ninheira
  • Nova Ponte
  • Nova Porteirinha
  • Novo Cruzeiro
  • Novo Oriente de Minas
  • Novorizonte
  • Olhos-d'Água
  • Ouro Verde de Minas
  • Padre Carvalho
  • Padre Paraíso
  • Pai Pedro
  • Palmópolis
  • Paracatu
  • Patis
  • Patos de Minas
  • Patrocínio
  • Pavão
  • Pedra Azul
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pedrinópolis
  • Perdizes
  • Pintópolis
  • Pirajuba
  • Pirapora
  • Planura
  • Ponto Chique
  • Ponto dos Volantes
  • Porteirinha
  • Poté
  • Prata
  • Presidente Olegário
  • Riachinho
  • Riacho dos Machados
  • Rio do Prado
  • Rio Pardo de Minas
  • Romaria
  • Rubelita
  • Rubim
  • Sacramento
  • Salinas
  • Salto da Divisa
  • Santa Cruz de Salinas
  • Santa Fé de Minas
  • Santa Helena de Minas
  • Santa Juliana
  • Santa Maria do Salto
  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Jacinto
  • Santo Antônio do Retiro
  • São Francisco
  • São Francisco de Sales
  • São Gonçalo do Abaeté
  • São João da Lagoa
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João do Pacuí
  • São João do Paraíso
  • São Romão
  • Serra dos Aimorés
  • Serra do Salitre
  • Serranópolis de Minas
  • Setubinha
  • Taiobeiras
  • Teófilo Otoni
  • Tupaciguara
  • Turmalina
  • Ubaí
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • Umburatiba
  • Unaí
  • União de Minas
  • Uruana de Minas
  • Urucuia
  • Vargem Grande do Rio Pardo
  • Varjão de Minas
  • Várzea da Palma
  • Varzelândia
  • Vazante
  • Verdelândia
  • Veredinha
  • Veríssimo
  • Virgem da Lapa

 

Cidades sob alerta amarelo

  • Águas Formosas
  • Águas Vermelhas
  • Almenara
  • Angelândia
  • Araçuaí
  • Arinos
  • Ataléia
  • Bandeira
  • Berilo
  • Berizal
  • Bertópolis
  • Bocaiúva
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  • Bonito de Minas
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  • Buritizeiro
  • Cabeceira Grande
  • Cachoeira de Pajeú
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  • Catuti
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  • Cristália
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  • Divisa Alegre
  • Divisópolis
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  • Felisburgo
  • Formoso
  • Francisco Badaró
  • Francisco Sá
  • Frei Gaspar
  • Fronteira dos Vales
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  • Gameleiras
  • Glaucilândia
  • Grão Mogol
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  • Ibiaí
  • Ibiracatu
  • Icaraí de Minas
  • Indaiabira
  • Itacambira
  • Itacarambi
  • Itaipé
  • Itaobim
  • Itinga
  • Jacinto
  • Jaíba
  • Janaúba
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  • Jequitinhonha
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  • Lontra
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  • Manga
  • Mata Verde
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Medina
  • Minas Novas
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  • Miravânia
  • Montalvânia
  • Monte Azul
  • Monte Formoso
  • Montes Claros
  • Montezuma
  • Nanuque
  • Natalândia
  • Ninheira
  • Nova Porteirinha
  • Novo Cruzeiro
  • Novo Oriente de Minas
  • Novorizonte
  • Ouro Verde de Minas
  • Padre Carvalho
  • Padre Paraíso
  • Pai Pedro
  • Palmópolis
  • Patis
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  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pintópolis
  • Ponto Chique
  • Ponto dos Volantes
  • Porteirinha
  • Poté
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  • Riacho dos Machados
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  • Rubelita
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  • São João das Missões
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  • Unaí
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  • Varzelândia
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  • Virgem da Lapa

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen

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