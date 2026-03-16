Temporal em Minas: cidades estão sob alerta laranja nesta segunda (16/3)

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Cento e cinquenta e um cidades de Minas estão sob alerta laranja com possibilidades de chuvas intensas e ventania até 23h59min desta segunda-feira (16/3).



Segundo aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), municípios do Norte, Noroeste,Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha estão com perigo de tempestade de até 100mm/dia, além de ventos intensos de até 100km/h, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.



Em outro aviso divulgado pelo órgão, 232 cidades mineiras também estão sob alerta amarelo com possibilidade de chuva de até 50mm/dia e ventos de até 60km/h também até 23h59. Nessas cidades, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A medição da chuva é feita em milímetros (mm), unidade que indica o volume de água acumulado em determinada área. Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 100 milímetros, significa que caíram 100 litros/m².



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que fazer e não fazer?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Cidade sob alerta laranja

Abadia dos Dourados

Água Boa

Água Comprida

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Almenara

Angelândia

Araçuaí

Araguari

Araporã

Arinos

Ataléia

Bandeira

Berilo

Berizal

Bertópolis

Bocaiúva

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Botumirim

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira de Pajeú

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Campo Azul

Campo Florido

Canápolis

Capelinha

Capinópolis

Capitão Enéas

Caraí

Carbonita

Carlos Chagas

Carmo do Paranaíba

Carneirinho

Cascalho Rico

Catuji

Catuti

Centralina

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Claro dos Poções

Comendador Gomes

Comercinho

Conceição das Alagoas

Cônego Marinho

Conquista

Coração de Jesus

Coromandel

Coronel Murta

Crisólita

Cristália

Cruzeiro da Fortaleza

Curral de Dentro

Delta

Diamantina

Divisa Alegre

Divisópolis

Dom Bosco

Douradoquara

Engenheiro Navarro

Espinosa

Estrela do Sul

Felisburgo

Formoso

Francisco Badaró

Francisco Dumont

Franciscópolis

Francisco Sá

Frei Gaspar

Fronteira

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Frutal

Gameleiras

Glaucilândia

Grão Mogol

Grupiara

Guaraciama

Guarda-Mor

Guimarânia

Gurinhatã

Ibiaí

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Indaiabira

Indianópolis

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itacambira

Itacarambi

Itaipé

Itamarandiba

Itambacuri

Itaobim

Itapagipe

Itinga

Ituiutaba

Iturama

Jacinto

Jaíba

Janaúba

Januária

Japonvar

Jenipapo de Minas

Jequitaí

Jequitinhonha

Joaíma

João Pinheiro

Joaquim Felício

Jordânia

José Gonçalves de Minas

Josenópolis

Juramento

Juvenília

Ladainha

Lagamar

Lagoa dos Patos

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lassance

Leme do Prado

Limeira do Oeste

Lontra

Luislândia

Machacalis

Malacacheta

Mamonas

Manga

Mata Verde

Matias Cardoso

Mato Verde

Medina

Minas Novas

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Monte Alegre de Minas

Monte Azul

Monte Carmelo

Monte Formoso

Montes Claros

Montezuma

Nanuque

Natalândia

Ninheira

Nova Ponte

Nova Porteirinha

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Olhos-d'Água

Ouro Verde de Minas

Padre Carvalho

Padre Paraíso

Pai Pedro

Palmópolis

Paracatu

Patis

Patos de Minas

Patrocínio

Pavão

Pedra Azul

Pedras de Maria da Cruz

Pedrinópolis

Perdizes

Pintópolis

Pirajuba

Pirapora

Planura

Ponto Chique

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Poté

Prata

Presidente Olegário

Riachinho

Riacho dos Machados

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Romaria

Rubelita

Rubim

Sacramento

Salinas

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Fé de Minas

Santa Helena de Minas

Santa Juliana

Santa Maria do Salto

Santa Vitória

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

São Francisco

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Abaeté

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Pacuí

São João do Paraíso

São Romão

Serra dos Aimorés

Serra do Salitre

Serranópolis de Minas

Setubinha

Taiobeiras

Teófilo Otoni

Tupaciguara

Turmalina

Ubaí

Uberaba

Uberlândia

Umburatiba

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Grande do Rio Pardo

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia

Veredinha

Veríssimo

Virgem da Lapa

Cidades sob alerta amarelo

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Almenara

Angelândia

Araçuaí

Arinos

Ataléia

Bandeira

Berilo

Berizal

Bertópolis

Bocaiúva

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Botumirim

Brasília de Minas

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira de Pajeú

Campo Azul

Capelinha

Capitão Enéas

Caraí

Carlos Chagas

Catuji

Catuti

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Claro dos Poções

Comercinho

Cônego Marinho

Coração de Jesus

Coronel Murta

Crisólita

Cristália

Curral de Dentro

Divisa Alegre

Divisópolis

Espinosa

Felisburgo

Formoso

Francisco Badaró

Francisco Sá

Frei Gaspar

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Gameleiras

Glaucilândia

Grão Mogol

Guaraciama

Ibiaí

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Indaiabira

Itacambira

Itacarambi

Itaipé

Itaobim

Itinga

Jacinto

Jaíba

Janaúba

Januária

Japonvar

Jenipapo de Minas

Jequitinhonha

Joaíma

Jordânia

José Gonçalves de Minas

Josenópolis

Juramento

Juvenília

Ladainha

Leme do Prado

Lontra

Luislândia

Machacalis

Malacacheta

Mamonas

Manga

Mata Verde

Matias Cardoso

Mato Verde

Medina

Minas Novas

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Monte Formoso

Montes Claros

Montezuma

Nanuque

Natalândia

Ninheira

Nova Porteirinha

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Ouro Verde de Minas

Padre Carvalho

Padre Paraíso

Pai Pedro

Palmópolis

Patis

Pavão

Pedra Azul

Pedras de Maria da Cruz

Pintópolis

Ponto Chique

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Poté

Riachinho

Riacho dos Machados

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rubelita

Rubim

Salinas

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Fé de Minas

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

São Francisco

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Pacuí

São João do Paraíso

São Romão

Serra dos Aimorés

Serranópolis de Minas

Setubinha

Taiobeiras

Teófilo Otoni

Turmalina

Ubaí

Umburatiba

Unaí

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Grande do Rio Pardo

Varzelândia

Verdelândia

Veredinha

Virgem da Lapa

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen