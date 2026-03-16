Temporal em Minas: cidades estão sob alerta laranja nesta segunda (16/3)
Segundo o Inmet, há possibilidade de chuvas intensas de até 100mm/dia, além de ventos de até 100km/h. Confira a lista de municípios e as recomendações do órgão
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Cento e cinquenta e um cidades de Minas estão sob alerta laranja com possibilidades de chuvas intensas e ventania até 23h59min desta segunda-feira (16/3).
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Segundo aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), municípios do Norte, Noroeste,Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha estão com perigo de tempestade de até 100mm/dia, além de ventos intensos de até 100km/h, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Em outro aviso divulgado pelo órgão, 232 cidades mineiras também estão sob alerta amarelo com possibilidade de chuva de até 50mm/dia e ventos de até 60km/h também até 23h59. Nessas cidades, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
A medição da chuva é feita em milímetros (mm), unidade que indica o volume de água acumulado em determinada área. Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 100 milímetros, significa que caíram 100 litros/m².
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O que fazer e não fazer?
- Evite áreas de inundação;
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Cidade sob alerta laranja
- Abadia dos Dourados
- Água Boa
- Água Comprida
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Almenara
- Angelândia
- Araçuaí
- Araguari
- Araporã
- Arinos
- Ataléia
- Bandeira
- Berilo
- Berizal
- Bertópolis
- Bocaiúva
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cachoeira de Pajeú
- Cachoeira Dourada
- Campina Verde
- Campo Azul
- Campo Florido
- Canápolis
- Capelinha
- Capinópolis
- Capitão Enéas
- Caraí
- Carbonita
- Carlos Chagas
- Carmo do Paranaíba
- Carneirinho
- Cascalho Rico
- Catuji
- Catuti
- Centralina
- Chapada do Norte
- Chapada Gaúcha
- Claro dos Poções
- Comendador Gomes
- Comercinho
- Conceição das Alagoas
- Cônego Marinho
- Conquista
- Coração de Jesus
- Coromandel
- Coronel Murta
- Crisólita
- Cristália
- Cruzeiro da Fortaleza
- Curral de Dentro
- Delta
- Diamantina
- Divisa Alegre
- Divisópolis
- Dom Bosco
- Douradoquara
- Engenheiro Navarro
- Espinosa
- Estrela do Sul
- Felisburgo
- Formoso
- Francisco Badaró
- Francisco Dumont
- Franciscópolis
- Francisco Sá
- Frei Gaspar
- Fronteira
- Fronteira dos Vales
- Fruta de Leite
- Frutal
- Gameleiras
- Glaucilândia
- Grão Mogol
- Grupiara
- Guaraciama
- Guarda-Mor
- Guimarânia
- Gurinhatã
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Icaraí de Minas
- Indaiabira
- Indianópolis
- Ipiaçu
- Iraí de Minas
- Itacambira
- Itacarambi
- Itaipé
- Itamarandiba
- Itambacuri
- Itaobim
- Itapagipe
- Itinga
- Ituiutaba
- Iturama
- Jacinto
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Jenipapo de Minas
- Jequitaí
- Jequitinhonha
- Joaíma
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- Jordânia
- José Gonçalves de Minas
- Josenópolis
- Juramento
- Juvenília
- Ladainha
- Lagamar
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lassance
- Leme do Prado
- Limeira do Oeste
- Lontra
- Luislândia
- Machacalis
- Malacacheta
- Mamonas
- Manga
- Mata Verde
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Medina
- Minas Novas
- Mirabela
- Miravânia
- Montalvânia
- Monte Alegre de Minas
- Monte Azul
- Monte Carmelo
- Monte Formoso
- Montes Claros
- Montezuma
- Nanuque
- Natalândia
- Ninheira
- Nova Ponte
- Nova Porteirinha
- Novo Cruzeiro
- Novo Oriente de Minas
- Novorizonte
- Olhos-d'Água
- Ouro Verde de Minas
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Pai Pedro
- Palmópolis
- Paracatu
- Patis
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Pavão
- Pedra Azul
- Pedras de Maria da Cruz
- Pedrinópolis
- Perdizes
- Pintópolis
- Pirajuba
- Pirapora
- Planura
- Ponto Chique
- Ponto dos Volantes
- Porteirinha
- Poté
- Prata
- Presidente Olegário
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Rio do Prado
- Rio Pardo de Minas
- Romaria
- Rubelita
- Rubim
- Sacramento
- Salinas
- Salto da Divisa
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Fé de Minas
- Santa Helena de Minas
- Santa Juliana
- Santa Maria do Salto
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Jacinto
- Santo Antônio do Retiro
- São Francisco
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Abaeté
- São João da Lagoa
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Pacuí
- São João do Paraíso
- São Romão
- Serra dos Aimorés
- Serra do Salitre
- Serranópolis de Minas
- Setubinha
- Taiobeiras
- Teófilo Otoni
- Tupaciguara
- Turmalina
- Ubaí
- Uberaba
- Uberlândia
- Umburatiba
- Unaí
- União de Minas
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Varjão de Minas
- Várzea da Palma
- Varzelândia
- Vazante
- Verdelândia
- Veredinha
- Veríssimo
- Virgem da Lapa
Cidades sob alerta amarelo
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Almenara
- Angelândia
- Araçuaí
- Arinos
- Ataléia
- Bandeira
- Berilo
- Berizal
- Bertópolis
- Bocaiúva
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Brasília de Minas
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cachoeira de Pajeú
- Campo Azul
- Capelinha
- Capitão Enéas
- Caraí
- Carlos Chagas
- Catuji
- Catuti
- Chapada do Norte
- Chapada Gaúcha
- Claro dos Poções
- Comercinho
- Cônego Marinho
- Coração de Jesus
- Coronel Murta
- Crisólita
- Cristália
- Curral de Dentro
- Divisa Alegre
- Divisópolis
- Espinosa
- Felisburgo
- Formoso
- Francisco Badaró
- Francisco Sá
- Frei Gaspar
- Fronteira dos Vales
- Fruta de Leite
- Gameleiras
- Glaucilândia
- Grão Mogol
- Guaraciama
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Icaraí de Minas
- Indaiabira
- Itacambira
- Itacarambi
- Itaipé
- Itaobim
- Itinga
- Jacinto
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Jenipapo de Minas
- Jequitinhonha
- Joaíma
- Jordânia
- José Gonçalves de Minas
- Josenópolis
- Juramento
- Juvenília
- Ladainha
- Leme do Prado
- Lontra
- Luislândia
- Machacalis
- Malacacheta
- Mamonas
- Manga
- Mata Verde
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Medina
- Minas Novas
- Mirabela
- Miravânia
- Montalvânia
- Monte Azul
- Monte Formoso
- Montes Claros
- Montezuma
- Nanuque
- Natalândia
- Ninheira
- Nova Porteirinha
- Novo Cruzeiro
- Novo Oriente de Minas
- Novorizonte
- Ouro Verde de Minas
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Pai Pedro
- Palmópolis
- Patis
- Pavão
- Pedra Azul
- Pedras de Maria da Cruz
- Pintópolis
- Ponto Chique
- Ponto dos Volantes
- Porteirinha
- Poté
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Rio do Prado
- Rio Pardo de Minas
- Rubelita
- Rubim
- Salinas
- Salto da Divisa
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Fé de Minas
- Santa Helena de Minas
- Santa Maria do Salto
- Santo Antônio do Jacinto
- Santo Antônio do Retiro
- São Francisco
- São João da Lagoa
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Pacuí
- São João do Paraíso
- São Romão
- Serra dos Aimorés
- Serranópolis de Minas
- Setubinha
- Taiobeiras
- Teófilo Otoni
- Turmalina
- Ubaí
- Umburatiba
- Unaí
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Varzelândia
- Verdelândia
- Veredinha
- Virgem da Lapa
*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen