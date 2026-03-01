Briga em bar após homem urinar diante de clientes termina com morte em MG

Um homem de 41 anos morreu após ser esfaqueado durante uma briga em um bar na zona rural de São Domingos do Prata (MG), no Vale do Rio Doce, na noite desse sábado (28/2). O crime ocorreu no povoado de Água Limpa de Cima.

A Polícia Militar foi acionada após relatos de agressão entre dois homens no estabelecimento. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída no chão sangrando muito.

Testemunhas informaram que os envolvidos consumiam bebida alcoólica no bar quando um terceiro homem, morador da região, tentou entrar no bar. Segundo os relatos, ele já havia sido proibido de frequentar o local após ter urinado na frente de clientes horas antes.

Durante a ausência da proprietária, o homem retornou ao bar e foi empurrado para fora pelo autor. A vítima interveio em defesa do terceiro, dando início a uma luta corporal. Populares afirmaram que conseguiram separar a briga em um primeiro momento, mas os dois voltaram a se agredir. Diante da escalada da violência, não houve nova tentativa de intervenção.

De acordo com testemunhas, não foi possível identificar quem estava com a faca nem quem desferiu o primeiro golpe. A vítima foi atingida no tórax e correu para os fundos do bar, já ferida. O suspeito fugiu a pé. O Corpo de Bombeiros Voluntários e uma equipe do Samu prestaram socorro. O homem foi encaminhado com vida para atendimento médico, mas morreu durante o deslocamento.

Durante rastreamento, a polícia recebeu a informação de que um homem de 44 anos havia dado entrada no hospital da cidade com um ferimento no punho. Aos militares, ele relatou que também teria sido agredido durante a briga e que conseguiu tomar a faca do outro envolvido, desferindo dois golpes.

A faca utilizada foi entregue aos policiais pela esposa do suspeito e apreendida. A perícia da Polícia Civil não compareceu ao local, sob justificativa de que a cena não estava preservada. O homem de 44 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil. O caso será investigado.