FUTILIDADE

BH: homem é esfaqueado em desentendimento por máquina de cortar cabelo

Homem de 32 anos foi esfaqueado após cobrar devolução de equipamento; agressor de 28 anos foi preso

QU
Quéren Hapuque
Repórter
01/03/2026 11:48

Polícia Militar montou operação para tentar prender outros dois ladrões que invadiram residência
Polícia Militar montou operação para tentar prender outros dois ladrões que invadiram residência

Uma discussão motivada por empréstimo de uma máquina de cortar cabelo terminou em tentativa de homicídio na tarde desse sábado (28/2), na Avenida Washington Luís, no bairro São Bernardo, região Norte de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 32 anos, foi atingida por duas facadas no tórax durante o desentendimento. Os policiais foram acionados pelo COPOM e encontraram o ferido a cerca de 500 metros do local do ataque, sangrando intensamente.

 

De acordo com relatos, a vítima havia pegado a máquina emprestada do autor, mas o equipamento desapareceu. Ao cobrar a devolução, foi esfaqueada no peito e na região do pescoço. Em defesa, ele teria desferido dois golpes contra o agressor, que desistiu da ação. 

O autor, de 28 anos, fugiu, mas foi localizado e detido pelos militares. Nada de ilícito foi encontrado em sua posse. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Risoleta Neves, onde permanece estável e sem risco de morte. 

O autor afirmou à polícia que reagiu após levar um soco da vítima. A faca utilizada no crime foi escondida em sua residência, mas posteriormente apreendida pelas autoridades. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para registro e demais providências.

