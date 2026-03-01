BH: homem é esfaqueado em desentendimento por máquina de cortar cabelo

Uma discussão motivada por empréstimo de uma máquina de cortar cabelo terminou em tentativa de homicídio na tarde desse sábado (28/2), na Avenida Washington Luís, no bairro São Bernardo, região Norte de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 32 anos, foi atingida por duas facadas no tórax durante o desentendimento. Os policiais foram acionados pelo COPOM e encontraram o ferido a cerca de 500 metros do local do ataque, sangrando intensamente.

De acordo com relatos, a vítima havia pegado a máquina emprestada do autor, mas o equipamento desapareceu. Ao cobrar a devolução, foi esfaqueada no peito e na região do pescoço. Em defesa, ele teria desferido dois golpes contra o agressor, que desistiu da ação.

O autor, de 28 anos, fugiu, mas foi localizado e detido pelos militares. Nada de ilícito foi encontrado em sua posse. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Risoleta Neves, onde permanece estável e sem risco de morte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O autor afirmou à polícia que reagiu após levar um soco da vítima. A faca utilizada no crime foi escondida em sua residência, mas posteriormente apreendida pelas autoridades. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para registro e demais providências.