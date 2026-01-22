Homem agride irmão a facadas e golpes de cacos de vidro

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Discussão, facada, garrafada: foi o que aconteceu em uma briga entre dois irmãos, de 35 e 38 anos, na casa onde moram no Bairro Palmital, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite de quarta-feira (21/1).

Segundo relato do boletim de ocorrências da Polícia Militar, os dois começaram a briga depois que o mais novo questionou o mais velho por ele não estar trabalhando há algum tempo e nem mesmo procurar emprego. Além disso, reclamou que fica o tempo todo em casa e faz uso de drogas dentro de casa, na Rua Jacarandá.

O irmão mais velho se revoltou com a cobrança e partiu para cima. Para se defender, o irmão mais novo deu uma cotovelada no nariz do mais velho, que pegou uma faca e desferiu um golpe no pé da vítima. Em seguida, pegou uma garrafa e a quebrou, desferindo golpes no irmão, causando ferimentos e cortes na nuca, barriga, ombro e costas.

O agressor também se feriu. Eles foram socorridos e levados para a UPA São Benedito. Depois do atendimento médicos, o autor das agressões foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Plantão de Santa Luzia.