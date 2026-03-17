PF investiga quadrilha por tráfico internacional de drogas em Minas

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (17/3), a Operação Caminho das Pedras, com o objetivo de investigar uma quadrilha envolvida no tráfico internacional de drogas. A ação ocorre em quatro estados e cumpre mandados em Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Espírito Santo.

Ao todo, estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, seis em Governador Valadares (MG), dois em São Paulo (SP), dois em Goiânia (GO) e um em São Mateus (ES), além de dois mandados de prisão temporária, sendo um em Governador Valadares e outro na capital paulista.

Segundo a Polícia Federal, a operação busca aprofundar as investigações para identificar os responsáveis pelo envio de 1,2 tonelada de cocaína, apreendida no início de dezembro de 2025 no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), na Região Metropolitana.

Na ocasião, a droga foi encontrada escondida em bases de mesas de granito, quando a carga estava prestes a ser despachada para a Europa.

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Os investigados poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar a 25 anos de reclusão.