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Suspeito de traficar drogas é preso em flagrante no Barreiro, em BH

Homem tentou fugir, mas foi pego e confessou crime à Polícia Militar

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
16/03/2026 22:52

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Foram encontrados 78 pinos de cocaína e 64 buchas de maconha no local onde o suspeito estava, segundo a PMMG
Foram encontrados 78 pinos de cocaína e 64 buchas de maconha no local onde o suspeito estava, segundo a PMMG crédito: Divulgação PMMG

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), suspeito de tráfico de drogas. A apreensão ocorreu nesta segunda-feira (16/3) no Bairro Lindeia, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. 

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A corporação informou que o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e abordado por militares do 41º BPM. Segundo a PMMG, o jovem confessou que estava traficando drogas. 

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No local onde ele estava, foram encontrados 78 pinos de cocaína e 64 buchas de maconha. Ainda conforme a Polícia Militar, o suspeito já tinha passagem por tráfico de drogas.

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