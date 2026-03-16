Suspeito de traficar drogas é preso em flagrante no Barreiro, em BH
Homem tentou fugir, mas foi pego e confessou crime à Polícia Militar
compartilheSIGA
Um homem de 25 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), suspeito de tráfico de drogas. A apreensão ocorreu nesta segunda-feira (16/3) no Bairro Lindeia, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A corporação informou que o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e abordado por militares do 41º BPM. Segundo a PMMG, o jovem confessou que estava traficando drogas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- MG: suspeito de cometer crimes patrimoniais contra idosos é preso
- Piloto é alvo de operação contra tráfico em Estrela do Sul
No local onde ele estava, foram encontrados 78 pinos de cocaína e 64 buchas de maconha. Ainda conforme a Polícia Militar, o suspeito já tinha passagem por tráfico de drogas.