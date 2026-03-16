Suspeito de traficar drogas é preso em flagrante no Barreiro, em BH

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), suspeito de tráfico de drogas. A apreensão ocorreu nesta segunda-feira (16/3) no Bairro Lindeia, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

A corporação informou que o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e abordado por militares do 41º BPM. Segundo a PMMG, o jovem confessou que estava traficando drogas.

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No local onde ele estava, foram encontrados 78 pinos de cocaína e 64 buchas de maconha. Ainda conforme a Polícia Militar, o suspeito já tinha passagem por tráfico de drogas.