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IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Homem é preso por apalpar seios de faxineira de prédio em BH

O homem também tentou beijar a funcionária à força, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
16/03/2026 21:02

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Investigação que resultou na prisão do suspeito foi feita pela Divisão Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência e Vítimas de Intolerância (Demid)
Investigação que resultou na prisão do suspeito foi feita pela Divisão Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência e Vítimas de Intolerância (Demid) crédito: Leandro Couri /EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG

Um homem de 49 anos foi preso por apalpar os seios e tentar beijar à força uma faxineira, de 27 anos, em um prédio no Bairro Nova Suíça, Região Oeste de Belo Horizonte, de acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). O crime e a prisão em flagrante ocorreram na última sexta-feira (13/3), mas o caso só foi divulgado pela corporação nesta segunda-feira (16/3).

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De acordo com a corporação, o homem, que é marido da síndica do condomínio, também teria feito “comentários de cunho inadequado” contra a vítima. À PCMG, a faxineira contou que a importunação sexual ocorreu em um cômodo de armazenamento de materiais, onde ela ficou presa e precisou pedir ajuda. 

Segundo a mulher, assim que ocorreram os fatos, ela acionou o superior da empresa de limpeza e conservação, que a acompanhou à PCMG para formalizar a denúncia. A vítima foi encaminhada à Casa da Mulher Mineira, onde foi ouvida pela equipe de Atendimento Unificado de Registro e Oitiva com Respeito e Acolhimento (A.U.R.O.R.A).

Com atuação integrada entre as equipes de acolhimento e investigação da Divisão Especializada em Atendimento à Mulher (Demid), os policiais civis conseguiram localizar o suspeito e prendê-lo em flagrante. 

O suspeito foi ouvido na Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher da capital mineira. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da justiça. 

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Diante do caso, a Polícia Civil reforçou “a importância de que vítimas de crimes sexuais procurem as delegacias especializadas para a devida escuta qualificada, acolhimento e orientação adequada, assegurando o respeito à dignidade e aos direitos das mulheres durante todo o procedimento.” 

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