Traficante mineiro preso na Bolívia deixou tornozeleira em pelúcia ao fugir

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A tornozeleira eletrônica de Douglas de Azevedo Machado, de 34 anos, conhecido como "Mancha", foi encontrada em um macaco de pelúcia em uma casa de luxo em Capitólio, no Sul de Minas, antes de ele fugir. Um dos maiores líderes do tráfico em Minas Gerais, “Mancha” foi preso neste domingo (15/3) em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Ele estava foragido desde 2024.

A tornozeleira de “Mancha” foi encontrada em busca e apreensão realizada em 2024. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) acredita que o suspeito usava o bicho de pelúcia para driblar o monitoramento da Justiça.

“Mancha” foi preso em 2023 pela PCMG e recebeu posteriormente o benefício da prisão domiciliar mediante monitoramento de tornozeleira eletrônica. Segundo a delegada-geral da Polícia Civil, Letícia Gamboge, ele tem vasta ficha criminal por tráfico de drogas nacional e internacional, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Preso na Bolívia

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (16/3), as Polícias Civil e Federal informaram que “Mancha” foi localizado em um condomínio de luxo em Santa Cruz de La Sierra. Ele estava acompanhado pela esposa e não teria reagido à abordagem da polícia boliviana.

O foragido estava com uma identidade falsa, um passaporte italiano falso e US$ 60 mil. Segundo as informações repassadas, “Mancha”, mesmo fora do país, mantinha contatos ligados à rede de lavagem de dinheiro do grupo criminoso.

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O criminoso é mineiro, natural de Contagem, na Grande BH, e estava na lista de procurados do Programa Captura, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça Estadual de Minas Gerais.