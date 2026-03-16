Polícia investiga possível agressão que levou bebê de 8 meses para UTI

A polícia investiga a suspeita de agressão que levou um bebê de 8 meses a ser internado em uma UTI neonatal em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba, durante o fim de semana.



O Conselho Tutelar também acompanha a situação e foi quem acionou a Polícia Militar (PM) após receber denúncias sobre o estado de saúde do bebê.



De acordo com o relatório médico da unidade hospitalar que inicialmente atendeu o caso, a menina apresenta um traço de fratura no lado direito do crânio e hemorragia ocular acentuada.

Quando a PM entrou no caso, a vítima havia sido transferida de outra unidade hospitalar privada, cuja UTI poderia atendê-la com mais cuidado.



A avó materna da criança, uma mulher de 62 anos, relatou aos militares que, no dia do ocorrido, a bebê estava sob os cuidados exclusivos do pai, de 30 anos, na residência da família, enquanto a mãe, também de 30 anos, havia saído.



Segundo o depoimento da avó, o pai informou que a filha estava "estranha" no berço. Ele teria relatado que a menina começou a chorar no carrinho, "engoliu o fôlego" repentinamente e ficou vermelha. Ao chegar ao local, a avó percebeu que a neta estava muito quieta e a levou imediatamente para o pronto-socorro.

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A mãe da criança afirmou não saber como as lesões ocorreram. A Polícia Civil de Patos de Minas faz levantamentos para que as causas das lesões sejam esclarecidas. Ninguém foi detido.