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Piloto é alvo de operação contra tráfico em Estrela do Sul

O homem é suspeito de ter ligações com traficantes. A operação resultou na apreensão de quase R$ 115 mil em dinheiro e de armas

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
16/03/2026 18:10

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Piloto é alvo de operação contra tráfico em Estrela do Sul
Piloto é alvo de operação contra tráfico em Estrela do Sul, Triângulo Mineiro crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PCMG

Um piloto de avião particular, suspeito de ligação com o tráfico de drogas e investigado em São Paulo, foi alvo de uma operação policial que resultou na apreensão de quase R$ 115 mil em dinheiro dentro de um casarão em Estrela do Sul, Triângulo Mineiro, nesta segunda-feira (16/3).

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A ação foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em apoio a uma investigação conduzida pela Polícia Civil de São Paulo, que apura um esquema de tráfico de drogas com ramificações fora da capital paulista. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela Justiça de São Paulo.

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Segundo a delegacia responsável pela atuação em Estrela do Sul, a polícia mineira cumpriu a ordem judicial no imóvel ligado ao investigado.

O alvo da operação seria um piloto de avião privado, dono de uma empresa de táxi aéreo e com registros de viagens internacionais. O imóvel onde ocorreram as buscas é de alto padrão, recentemente adquirido e restaurado pelo suspeito.

Durante a operação, os policiais encontraram R$ 114.550,00 em espécie, guardados em um quarto da residência. O valor estava dividido em notas de R$ 50. Também foi apreendido um aparelho celular, que pode pertencer ao investigado e passará por perícia.

O suspeito não foi localizado no local. De acordo com a esposa dele, o piloto estaria em uma viagem internacional no momento da ação policial.

No cofre da casa, os policiais também encontraram pistolas, munições e um fuzil de grosso calibre. O armamento não foi apreendido porque o proprietário possui registro e autorização legal como CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), informou a PCMG.

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O dinheiro apreendido será depositado em juízo, enquanto o celular será analisado pela perícia. As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil paulista, que apura a atuação do grupo no tráfico de drogas.

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